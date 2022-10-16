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Antakya’da Atilla ve Leman Dorsay imza günü 

Bu yıl 10. senesini kutlayan Antakya Uluslararası Film Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Onur Ödülü’ne layık görülen ve ödülünü almak üzere Hatay’da bulunan duayen sinema eleştirmeni Atilla Dorsay yeni kitabını tanıttı.  

16 Ekim 2022 Pazar 21:18
Antakya’da Atilla ve Leman Dorsay imza günü 

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL  

14 – 20 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 10. Antakya Uluslararası Film Festivali bu sene çok değerli bir ismi ağırlıyor. Sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay ile yazarlık hayatı boyunca yaşadığı başlıca tartışmaları anlattığı  “Tartışmalar, Polemikler, Kavgalar” isimli kitabını sevenleri için imzaladığı bir imza günü düzenlendi. 

Eşini yalnız bırakmayan Leman Dorsay’ın da yeni yazdığı, hayatının içinden seçtiği kendisini etkileyen olayları anlattığı “Bu da Benim Hayatım” isimli kitabını imzaladığı etkinlik büyük ilgi gördü. Mimarlar Odası’nda gerçekleşen imza gününe sanat sever Hatay’lılar büyük ilgi gösterdi ve kitaplarını imzalatarak bol bol fotoğraf çekip yazarlarla sohbet etme imkanı buldular. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ANTAKYAFilm FestivaliAntakya Uluslararası Film FestivaliSevgül Eroğluönce Vatan
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