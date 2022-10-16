Antakya 10.  Uluslararası Film Festivali Başladı

SEVGÜL EROĞLU

45 ülkeden 620 filmin başvuru yaptığı Uluslararası festivalde 85 film Meclis Kültür Merkezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Mimarlar Odası, Erol Bilecik Teknik Anadolu Lisesi, Hatay TED Koleji ve Hatay Doğa Koleji’nde halka açık ve ücretsiz gösterilecektir.

Atilla Dorsay Nursel Eroglu ile

Uzun metraj, kısa film ve belgesel film kategorilerinde Altın Defne Ödülü’nü kazanmak için yarışacak filmler 20 Ekim’deki kapanış töreninde açıklanacak ve kıymetli ödüller bu seneki sahipleri bulacak.

Bahar Öztan - Mehmet Oflazoglu

Festival Başkanı; Mehmet Oflazoğlu, Festival Direktörü; Özkan Binol, Sanat Yönetmeni; Gülriz Fırat Topuzoğlu, Genel Koordinatör; Sezer Tuna olan festivalin ana jüri üyeleri; Mert FIRAT (Oyuncu - Jüri Başkanı) / Eylem Kaftan (Yönetmen – Jüri Başkanı) / Ahmet Kenan Bilgiç (Müzisyen) / Barış Sarhan (Yönetmen) / Defne Akman (Gazeteci) / Şebnem İşigüzel (Yazar) / Cansel Elçin (Oyuncu) / Burak Göral (Sinema Yazarı) dır.

Uluslararası jüride Uzun metraj Kurmaca Film Yarışması, Buğra Mert Alkayalar, Eda Arısoy, Nicolas Jakbulak, Belgesel Uzunmetraj Film Yarışması, Burak Türten, Murat Aytas, Veysel Akşahin, Kısa Film Yarışması, Çağatay Akarca, İrem Siyahgöz, Savaş Hamarat bulunuyor.

Belgesel jürisindeki isimler; Serdar KÖKÇEOĞLU (Belgesel Yönetmeni - Jüri Başkanı) Gülçin Santırcıoğlu (Oyuncu) Hakan Dündar (Sanat Yönetmeni) Festivalin bu sene 10. yılı olması sebebiyle Onur Ödülü verilen Ediz Hun, Natali Yeres, Şafak Film, Mevlüt Koçak, Feza Çaldıran, Bahar Öztan, Macit Koper, Atilla Dorsay, Andreas Sinanos ve Necdet Tok, Erol Bilecik Teknik Anadolu Lisesi’nde Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’ın da katılımıyla yapılan açılış töreninde ödüllerini aldılar.

Törende konuşma yapan Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu, Festival Direktörü Özkan Binol ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz yaptıkları konuşmalarda halkı büyük emekler harcanarak üretilen bu filmleri sinemada izleyerek desteklemeye davet etti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz- Bahar Öztan ile

Türk sinemasının gelişmesine ve eserlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak ve aynı zamanda yüzyıllar boyunca çok farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir medeniyetler beşiği olan Antakya’nın kültür ve sanat şehri olarak da tanınmasını amaçlayan Antakya 10. Uluslararası Film Festivali, her sene daha da zenginleşen içeriğiyle halka sunuluyor.