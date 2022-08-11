ANNİS ÖLÜM GECESİ FİLM VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU!

Filmde Barış karakterini canlandıran Basin ve PR danismanligini Alper Ergez'in üstlendigi genç ve yakışıklı oyuncu Emirhan Öztürk, ”Pandemi öncesi birçok dizi ve film projesinde yeraldım. İlk kez bir korku ve gerilim filminde rol alıyorum. Benim için çok özel mesleki bir deneyim oldu. Yönetmenimiz Adem Uğur’da ‘Motor’ dediğimiz ilk dakikadan son sahnenin çekimine kadar çok titiz bir çalışmayla bizlere katkı koydu. Annis Ölüm Gecesi çok iddialı geliyor. Böyle bir projede yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Adem Uğur'un yazıp yönettiği yapımcılığını MSA film şirketi, Murat Albayrakoğlu ve Necmi Albayrakoğlu'nun üstlendigi “Annis Ölüm Gecesi”i 9 Eylül de vizyonda olacak.

Türk sinemasının en heycanlı Annis Ölüm Gecesi'nin ilk serisi 9 Eylül de vizyona giriyor daha önce diğer korku filmleri türüne benzemeyen Annis Ölüm Gecesi Türkiye'de farklı bir senaryo ile ilki yaşatacak. Korku ve gerilim filmi Annis Ölüm Gecesi sinema salonlarındaki yerini alıyor. Tamamı Düzce'de çekilen Annis Ölüm Gecesi seyircileri alışılmış cin, şeytan, peri filmlerinin aksine oyuncuların Düzce'de yaşadığı olaylar ile germeyi hedefliyor.

Bu açıdan film, gerilimi macerayla birleştirerek Türk sinemasında, kendi kategorisinin ilk filmi olma özelliğini taşıyor.

Haber: Nihat İlikcioğlu

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