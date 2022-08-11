Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.862,24
ALTIN
1.034,40
DOLAR
17,96
STERLİN
21,95
EURO
18,59
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Marmara Üniversitesi 132 Öğretim Üyesi alacak
Marmara Üniversitesi 132 Öğretim...
Üsküdar'da tripleks villa ihale ile satılacak
Üsküdar'da tripleks villa ihale...
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ANNİS ÖLÜM GECESİ FİLM VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU!

Seyircinin sabırsızlıkla beklediği Annis Ölüm Gecesi 9 Eylül'de sinema severler ile buluşuyor.

11 Ağustos 2022 Perşembe 11:27
ANNİS ÖLÜM GECESİ FİLM VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU!

Filmde Barış karakterini canlandıran Basin ve PR danismanligini Alper Ergez'in üstlendigi genç ve yakışıklı oyuncu Emirhan Öztürk, ”Pandemi öncesi birçok dizi ve film projesinde yeraldım. İlk kez bir korku ve gerilim filminde rol alıyorum. Benim için çok özel mesleki bir deneyim oldu. Yönetmenimiz Adem Uğur’da ‘Motor’ dediğimiz ilk dakikadan son sahnenin çekimine kadar çok titiz bir çalışmayla bizlere katkı koydu. Annis Ölüm Gecesi çok iddialı geliyor. Böyle bir projede yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Adem Uğur'un yazıp yönettiği yapımcılığını MSA film şirketi, Murat Albayrakoğlu ve Necmi Albayrakoğlu'nun üstlendigi “Annis Ölüm Gecesi”i 9 Eylül de vizyonda olacak.

Türk sinemasının en heycanlı Annis Ölüm Gecesi'nin ilk serisi 9 Eylül de vizyona giriyor daha önce diğer korku filmleri türüne benzemeyen Annis Ölüm Gecesi Türkiye'de farklı bir senaryo ile ilki yaşatacak. Korku ve gerilim filmi Annis Ölüm Gecesi sinema salonlarındaki yerini alıyor. Tamamı Düzce'de çekilen Annis Ölüm Gecesi seyircileri alışılmış cin, şeytan, peri filmlerinin aksine oyuncuların Düzce'de yaşadığı olaylar ile germeyi hedefliyor.

Bu açıdan film, gerilimi macerayla birleştirerek Türk sinemasında, kendi kategorisinin ilk filmi olma özelliğini taşıyor. 

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 11.08.2022 12:28
Anahtar Kelimeler:
ANNİS ÖLÜM GECESİ FİLM VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayalar oyularak yapılan antik tiyatro, turizme kazandırılmayı bekliyor
Kayalar oyularak yapılan antik tiyatro, turizme kazandırılmayı bekliyor
BALART Sergisi - KAFFA MİRO’da  
BALART Sergisi - KAFFA MİRO’da  
Seslendirme Sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
Seslendirme Sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
KONSER TADINDA TİYATRO OYUNU “ÖYLESİNE HİKAYELER”
KONSER TADINDA TİYATRO OYUNU “ÖYLESİNE HİKAYELER”
“Gelecek Sinemada” Proje Geliştirme Atölyesi’ne Başvurular Başladı
“Gelecek Sinemada” Proje Geliştirme Atölyesi’ne Başvurular Başladı
“ANGEL” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“ANGEL” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN 83. KİTAP
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN 83. KİTAP
Kültür ve turizm beldesi Çavuşlu
Kültür ve turizm beldesi Çavuşlu
DÜŞLERE DOKU(N)MAK SERGİSİ
DÜŞLERE DOKU(N)MAK SERGİSİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول