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“ANNE” Öyküsü NFT teknolojisi ile yaklaşık 10.300 dolar bedelle satıldı!

ZEYNEP BUGAY’IN Proti Adası'nın Esrarı kitabını yazmasına ilham veren “ANNE” Öyküsü NFT teknolojisi ile yaklaşık 10.300 dolar bedelle satıldı!

07 Mayıs 2021 Cuma 11:40
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“ANNE” Öyküsü NFT teknolojisi ile yaklaşık 10.300 dolar bedelle satıldı!

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Sanatçıların merkezi bir sisteme dahil olmadan, dünyanın her yerine dijital olarak eserlerini sunmalarını ve blockchain altyapısı sayesinde, eserlerini kimliklendirebilmeleri konusunda eşsiz bir altyapı sağlayan NFT;  son dönemlerde kripto para birimlerinin kullanımı ile sanat ve edebiyat dünyasının da hayatına girdi.

Zeynep Bugay’ın Fantastik tarzda kaleme aldığı kitabı Proti Adası’nın Esrarı adlı eserinin içinde yer almayan, ancak tüm seriyi tasarlamasına sebep olan “ANNE" isimli ilk öyküsü NFT (Non Fungible Tokens) teknolojisi ile  www.rarible.com'da 3 Ethereum'dan (yaklaşık olarak 10.300 dolar) satın alınarak, Türk edebiyat dünyasında dijitalizasyonun kullanımında bir ilk oldu.

Zeynep Bugay Edebiyatta NFT öncüsü oldu!

Gelmiş geçmiş en iddialı fantastik seriler arasında yerini almaya hazırlanan “Proti Adası’nın Esrarı” kitabının ilham kaynağı sayılabilecek ve yazar Zeynep Bugay'ın kitaptaki Mırmır isimli kedi kahramanın tüm serüvenini tasarlamasını sağlayan, kitaba eklenmemiş, yazarın el yazısıyla 2016 yılında kaleme aldığı "Anne" isimli ilk öykü önce NFT teknolojisi ile dijital olarak teliflendirildi. Eserin, blockchain'de yerini almasının ardından, 1 gün gibi kısa bir süre sonrasında 3 Ethereum ( yaklaşık 10.300 dolar) karşılığında satılması büyük bir heyecanla karşılandı. Gerçekleşen satışın ardından Zeynep Bugay’ın kitabı tasarlarken el yazısıyla tutmuş olduğu notlar da "Anne" öyküsünü satın alan kişiye hediye edildi.

Konu ile ilgili bilgi aldığımız yazar Zeynep Bugay: “Dijital alandaki her türden yeniliği yakından takip etmeye çalışıyorum. NFT teknolojisi de bunlardan birisi ve NFT'nin sanat eserlerini eşsiz ve tek olarak kimliklendirmesini gerçekten heyecan verici buluyorum. Bu satış ile Türk edebiyatında başlayacak ve yer edinecek olan NFT  akımına da öncü olduğum için çok mutluyum. Bu teknoloji ile eserlerin alım ve satım süreçleri, tüm koleksiyonerlerin eserleri saklama koşulları, müzayede uygulamaları, sanatçıların sonraki satışlardan alacağı paylar gibi birçok alanın dijitalleşerek blockchain üzerine kaydedilmesinin farklı kolaylık ve faydalarına gün be gün daha çok şahit olacağımıza inanıyorum. Pandemi süreci ile hayatımıza daha çok girmek durumunda kalan dijitalleşme sürecinin, sanat ve edebiyat dünyasına yansımasına bilfiil katıldığım için son derece gururluyum. Eserimi satışa sunmamın hemen ardından, 1 gün gibi kısa bir süre sonrasında çok ciddi bir rakama alıcı buldu. Güncelliği yakalayan, ilk niteliğinde bir işe imza attığım ve edebiyat alanında dijitalizasyonun ehemmiyetini tüm Türkiye'ye vurgulayacak şekilde öncü olduğum için ayrıca çok büyük memnuniyet duyuyorum. Dünyada emsali olduğundan eminim, örnekler mutlaka ki vardır ama Türkiye'nin NFT ile bu denli kısa bir zaman zarfında, böylesi ciddi bir rakama satılan ilk, tek ve biricik öykünün  bana ait olması sebebiyle haklı bir gururu taşıyorum, koltuklarım kabarıyor desem yeridir” dedi.

Bilgi ve İletişim
İntersis Ajans Demet AYDIN/[email protected]

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zeynep BugayProti AdasıKitapAnneöyküNft Teknolojisi
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