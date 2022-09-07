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ANNE KIZ ÇOK YAKIŞTILAR

07 Eylül 2022 Çarşamba 14:34
ANNE KIZ ÇOK YAKIŞTILAR

HABER: NEDRET HOTUN
 

Başrollerinde Yağmur Tanrısevsin ve Berk Atan’ın oynadığı, yapımcılığını OTTO Entertainment’ın yaptığı, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği “Üçüncü Gün” filminde Nurseli İdiz, Yağmur Tanrısevsin'in annesi rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak.
 

Romantik komedi türündeki filmin güçlü oyuncu kadrosunda; Derya Alabora, Nursel Köse, Zuhal Yalçın, Efe Tunçer, Ecem Karavus, Ceren Taşçı da yer alıyor.

Anne – kız rolünde kamera karşısına geçen ünlü oyuncuların, setten ilk kareleri paylaşıldı.

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ANNE KIZ ÇOK YAKIŞTILAR
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