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'Anne ben gazeteci miyim?' platformu, 6'ncı kez toplanacak

‘Anne ben gazeteci miyim?’ platformunun Medya Kültür Toplum Buluşmaları adını verdiği tartışma dizisinin 6’ncısı 17 Aralık Cumartesi günü Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek.

14 Aralık 2022 Çarşamba 10:29
'Anne ben gazeteci miyim?' platformu, 6'ncı kez toplanacak

Beyoğlu Mephisto Kitabevi & Kafe'de saat 18.00'de yapılacak ‘Anne ben gazeteci miyim?’ platformunun Medya Kültür Toplum Buluşmaları adlı programında, "Sanatın tanımsal ve pratik sınırı nedir?, ‘Bu sanat mıdır?’ sorusunun tek cevap hakkı üreticisinde midir?” konuları tartışılacak.

Küratör Derya Yücel, sanat tarihçisi Osman Erden ile sanatçı Halil Vurucuoğlu'nun konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğin moderatörlüğünü ise platformun kurucusu, gazeteci Ali Demirtaş üstlenecek.

MİMARİDEN SİNEMADA ETİĞE 

Medya Kültür Toplum Buluşmaları #GerçektenBağımsız mottosuyla daha önceki beş buluşmasında; "Mimaride odak korumak mı geliştirmek mi olmalı? Teknoloji ve kültür bu sürecin neresinde?", "Ana akım sinema ile bağımsız sinema nasıl ayrılır, bu ayrımın ölçütleri ve film festivalleri ile gişedeki karşılığı nedir?”, “Kadın cinayeti haberlerinde dram rüzgârı: Medyanın kamusal işlevi nerede?”, “Sinemada etik: Biyografi ve gerçek hayattan beslenen film ile dizilerde etik ölçüt ne olmalı?” ve “Mimarlıkta şimdi: Yeni medya teknolojileriyle mimarlık mesleği nasıl gelişti ve değişti?” soru ile konularını tartışmaya açmış, bu tartışmalara alanında uzman konuşmacıları davet etmişti.

Her buluşmanın sonuç raporunu platformun internet sitesi üzerinden paylaşılıacak. Platform, altıncı buluşma da yine soru sormak temel kaygısı ve tartışma kültürüne katkıda bulunmak amacıyla herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anne Ben Gazeteci MiyimMedya Kültür Toplum BuluşmalarıBeyoğluMephisto Kitabevi & Kafe
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