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Ankara’nın arşivi Atılım Üniversitesi’nde

ATILIM Üniversitesi, Ankara ile ilgili bugüne kadar yapılan tüm belge ve çalışmalara kolaylıkla ulaşılabilmesi için ‘Ankara Dijital Kent Arşivi’ni (ADKA) kurdu.

Ankara’nın arşivi Atılım Üniversitesi’nde

ATILIM Üniversitesi, Ankara ile ilgili bugüne kadar yapılan tüm belge ve çalışmalara kolaylıkla ulaşılabilmesi için ‘Ankara Dijital Kent Arşivi’ni (ADKA) kurdu.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:54
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Ankara’nın arşivi Atılım Üniversitesi’nde

ANKARA - Ankara ile ilgili yapılan tüm çalışmaların ve belgelerin birleştirildiği, başkentin kentlilik ve tarih bilincinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Ankara Dijital Kent Arşiv (ADKA) Atılım Üniversite tarafından hayata geçirildi.

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Direktörü Emre Hasan Akbayrak, ADKA’yı hayata geçirmek için 10 yıl boyunca Ankara’nın tarihine dair koleksiyon geliştirdiklerini vurgulayarak, “Ankara ile ilgili çalışmayı yapacak herhangi bir araştırmacının veya Ankara’yla ilgili bilgi arayan herhangi bir vatandaşın ilk başvuracağı bir portal olarak hizmet veriyoruz. Bu anlamda yaklaşık 10 yıldır koleksiyon geliştiriyoruz. Ankara ile ilgili objeler, belgeler, dokümanlar, kitaplar, dergiler her türlü bilgiyi topluyoruz. Bunu da ‘Ankara Dijital Kent Arşivi’ olarak elektronik ortamda da hizmete sunuyoruz. Ankara dijital kent arşivinin koleksiyonu oldukça geniştir. Ankara’yı anlatan kartpostal, harita, kitap, dergi, makale, tez gibi aklınıza gelebilecek her türlü bilgi dokümanı mevcuttur. Ankara ile özdeşleşmiş objeler, mesela gazoz şişeleri, tarihi kapı tokmakları gibi Ankara kültürünü yansıtan her şeyi toplamayı planlıyoruz. Onları dijital ortama yerleştirip oradan kullanıma açmayı planlıyoruz” diye konuştu.
 

‘KOLEKSİYONERLERİN BAĞIŞLARIYLA DA ADKA’YI GELİŞTİRİYORUZ’

Emre Hasan Akbayrak, koleksiyonerlerin bağışlarıyla ADKA’nın gelişimini desteklerini bildirerek  “Ankara ile ilgili çok önemli koleksiyonerlerin bağışlarıyla da koleksiyonumuzu geliştiriyoruz. Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile özellikle Gençler Birliği ve Ankaragücü Spor Kulüplerinden çok fazla doküman sağladık. Ayrıca onları da dijital ortamda hizmete sunuyoruz. Ankara’nın önemli değeri olan spor kulüpleri de bizim için son derece önemli. Onlarla ilgili yapılmış haberler, önceki spor karşılaşmalarının fotoğrafları, videoları ve her türlü bilgiyi, belgeyi koyabiliriz. Bunlar Türkiye için çok güzide spor kulüplerdir. Ankaragücü spor kulübüyle de böyle bir proje gerçekleştireceğiz. Eski ve köklü spor kulüplerinden de böyle belgeler toplamaya çalışıyoruz" dedi.

‘KULLANICILARIMIZA BU BELGELERİ ÜCRET TALEP ETMEDEN SUNUYORUZ’

Veri tabanlarının kütüphanecilik açısından son derece önemli kaynaklar olduğunu belirten Emre Hasan Akbayrak, “Biz bütün telif haklarını önde tutarak bütün erişmek isteyen kullanıcılarımıza bu belgeleri herhangi bir ücret talep etmeden sunuyoruz. Önemli olan Ankara ile ilgili Ankara’ya gönül vermiş insanların bu bilgileri paylaşmasıdır. Ankara Dijital Kent Arşivi koleksiyonu ile başkentle ilgili tüm bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Bu arşiv sayesinde Ankara’yla ilgili yapılmış tüm çalışmalara ve bilgiye tek bir portalden erişilebilecek” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atılım üniversitesiAnkaraArşiv
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