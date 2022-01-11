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ANKARA KULÜBÜ TSM KONSERİ ANKARA'LILARI COŞTURDU!

11 Ocak 2022 Salı 13:32
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ANKARA KULÜBÜ TSM KONSERİ ANKARA'LILARI COŞTURDU!

Şef Tanzer Kartal yönetiminde Ankara Kulübü TSM Konseri Ankaralı'ların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşirken gecede Ankara'lılar haricinde Adana, İstanbul ve Zonguldak illerinden gelen misafirlerde şarkılara tempo tuttular. Ankara'ya vermiş olduğu katkılardan dolayı KİT MÜHENDİSLİK yönetim kurulu başkanı Oğuz Kaya beye, Ankara koro camiasının bilinen isimlerinden Mustafa Ortaç'a ve udi sanatçı Cüneyt Karataş'a segmen plaketi verilirken Konuk olan TRT ses sanatçısı Alper Diler'de konuklara iki eser okuyarak geceye renk kattı. Dernek genel başkanı Metin Özaslan koroya sazlara ve seyircilere teşekkür ederken bu etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

SERAP OKCU

Haber. 

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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ANKARA KULÜBÜ TSM KONSERİ ANKARALILARI COŞTURDU
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