Ankara'da Vivaldi Şöleni Yaşandı

ANKARA - Yaklaşık 10 yıla yakın süredir Türkiye’deki hayranlarından uzak kalan I MUSICI bu uzun arayı 70. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çıktıkları turnede CSO Ada Ankara’da verdiği muhteşem konser ile sonlandırdı. Sanatseverlerin yoğun ilgili gösterdiği prömiyer niteliği taşıyan konserde I MUSICI, ilk kez 70 yıl önce seslendirdikleri "Vivaldi’nin 4 Mevsimi”nin yeni düzenlemesi olan “Vivaldi & Verdi- Le Quattrro Stagioni” albümünden eserleri seslendirdi. Dinleyicileri büyüleyen bir performans sunan topluluk, müzikseverlere unutulmayacak bir konser deneyimi yaşattı.

HABER: MERVE ELÇİ