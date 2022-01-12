Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,065.31
ALTIN
807.41
DOLAR
13.75
STERLİN
18.84
EURO
15.71
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli...
Maltepe Üniversitesi araç satışı yapacak
Maltepe Üniversitesi araç satışı...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ANJELİKA AKBAR’DAN ‘HER İNSAN BİR BESTEDİR’

Müzisyen ve besteci Anjelika Akbar ‘Her İnsan Bir Bestedir’ isimli bir kitaba imza attı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 16:14
5 Okunma
ANJELİKA AKBAR’DAN ‘HER İNSAN BİR BESTEDİR’

NEDRET HOTUN

BURSA Akbar bu çalışmasını duyulamayanı duyma ve etrafımızda varolan müziklerin, seslerin içindeki yapıcı ve yıkıcı etkilerin farkına varıp müzikle iyileştirici seçimler yapabilmek üzere kaleme alınmış bir başucu rehberi olarak tanımlıyor.

Sanatçı kitabını ‘ Etrafımızda her şey her an titreşiyor. Sesi duyup duymamaktan bağımsız olarak süreklilik gösteren bir SES var hayatımızda. Bu SES daimidir ve evreni de oluşturandır. Doğanın nefesi sestir. İçimizdeki atomlar da sesle titreşir. Ses, yapıcı da olabilir yıkıcı da...

Tüm bu konular birbiriyle organik bir bağ oluşturur. Kitabı okuduktan sonra etrafınızdaki seslere daha fazla dikkat ediyor olacaksınız. Size olumlu veya olumsuz etki eden sesleri ayırt ederek seçiminizi huzurlu ve dingin olma yönünde yapabileceksiniz. Sağlıklı bir beden için sağlıklı bir ruha sahip olmak gerekir.

Hayatı dinlemenin, her insanın oluşturduğu besteyi dinlemenin ve kendimizi dinlemenin zamanı geldi’ şeklinde tanımlıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MüzisyenBesteciAnjelika AkbarHer İnsan Bir BestedirKitapNEDRET HOTUNönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATİYE'NİN GENÇLİK İKSİRİ
ATİYE'NİN GENÇLİK İKSİRİ
SILA KONSERLERİ ZORLU PSM’DE 
SILA KONSERLERİ ZORLU PSM’DE 
ROCK’N ROLL TARİHİNİN ONUR LİSTESİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN ‘DEEP PURPLE’ TÜRKİYE’DE KONSER VERECEK 
ROCK’N ROLL TARİHİNİN ONUR LİSTESİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN ‘DEEP PURPLE’ TÜRKİYE’DE KONSER VERECEK 
KUBİLAY KAN’IN YENİ ALBÜMÜ ‘DİRİLİŞ’ ÇIKTI
KUBİLAY KAN’IN YENİ ALBÜMÜ ‘DİRİLİŞ’ ÇIKTI
14 TARİHİ ESER YURDA DÖNÜYOR
14 TARİHİ ESER YURDA DÖNÜYOR
İMALAT-HANE KAPILARINI AÇTI
İMALAT-HANE KAPILARINI AÇTI
İstanbul Havalimanı'nda toplanan katı atıklar sanat eserine dönüştü
İstanbul Havalimanı'nda toplanan katı atıklar sanat eserine dönüştü
AZERBAYCAN'DA PARLAYAN GÜNEŞ
AZERBAYCAN'DA PARLAYAN GÜNEŞ
ANKARA KULÜBÜ TSM KONSERİ ANKARA'LILARI COŞTURDU!
ANKARA KULÜBÜ TSM KONSERİ ANKARA'LILARI COŞTURDU!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma