ANJELİKA AKBAR’DAN ‘HER İNSAN BİR BESTEDİR’

NEDRET HOTUN

BURSA Akbar bu çalışmasını duyulamayanı duyma ve etrafımızda varolan müziklerin, seslerin içindeki yapıcı ve yıkıcı etkilerin farkına varıp müzikle iyileştirici seçimler yapabilmek üzere kaleme alınmış bir başucu rehberi olarak tanımlıyor.

Sanatçı kitabını ‘ Etrafımızda her şey her an titreşiyor. Sesi duyup duymamaktan bağımsız olarak süreklilik gösteren bir SES var hayatımızda. Bu SES daimidir ve evreni de oluşturandır. Doğanın nefesi sestir. İçimizdeki atomlar da sesle titreşir. Ses, yapıcı da olabilir yıkıcı da...

Tüm bu konular birbiriyle organik bir bağ oluşturur. Kitabı okuduktan sonra etrafınızdaki seslere daha fazla dikkat ediyor olacaksınız. Size olumlu veya olumsuz etki eden sesleri ayırt ederek seçiminizi huzurlu ve dingin olma yönünde yapabileceksiniz. Sağlıklı bir beden için sağlıklı bir ruha sahip olmak gerekir.

Hayatı dinlemenin, her insanın oluşturduğu besteyi dinlemenin ve kendimizi dinlemenin zamanı geldi’ şeklinde tanımlıyor.