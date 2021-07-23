ANIL SURAL’IN ‘NEDEN GELDİM AMERİKA’YA?’ ADLI KİTABI ÇIKTI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Uzun yıllar Amerika'da gazetecilik yapan Anıl Sural, bu çalışma sayesinde ABD'de yerleşik bulunan ancak hayat hikâyeleri yakın çevreleri dışında pek fazla bilinmeyen önemli isimlerin dikkat çeken hayatlarını okurla buluşturuyor.

Bir anlamda Türkiye'nin kültür elçisi olan, bilim insanlarından başarılı sporculara, önemli müzisyenlerden farklı meslek erbaplarına pek çok insanın ABD'deki hayatını konu eden Sural'ın ortaya koyduğu bu eserle, hem bilinmeyen hikâyeleri öğrenecek hem de göçmenlerin dünyasıyla tanışacaksınız. Bir bakıma arşiv niteliği taşıyan bu kitap, gelecek çalışmalar için önemli bir kaynak niteliğindedir.