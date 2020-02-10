Anahtar Elimizde "Gülnaz Çalıkoğlu/

İSTANBUL

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Almanya doğumlu olan Sosyolog Doçent Gülnaz Çalıkoğlu, Kişisel gelişim alanında yazdığı “ Anahtar Elimizde“ isimli kitabı ile okuyuculara 2019’da yepyeni bir kitap armağan ediyor.

İnsanlara iyi gelecek ve umut olacak nitelikte olan bu kitapta, insanların başkalarından önce kendini sevmesinin ve kendine iyi davranmasının kilit nokta olduğu anlatılıyor.

Sosyolog Doçent Gülnaz Çalıkoğlu, yeni kitabı “ Anahtar Elimizde“ de okurlarına şöyle sesleniyor : “

İşleyiş Sistemini Öğrenerek, Kendini Bul, Kendin Ol, Bilinçli Yaşam ile Hedeflerine Ulaş…

Ve… Yeniden Başla…

Hayatımızı kendi yaptığımız seçim ve davranışlarımız ile kendimiz inşaa ediyoruz…

Genel işleyişi anlayıp, bilinçli yaşamak kendi elimizde…

Bu yazmış olduğum kitabımda sizlere isteklerinize kavuşmanız için gereken tüm temel bilgileri sunuyorum…

Kitapta yer verdiğim bilgiler, bugüne kadar yıllardır yaptığım çalışmalarımda birçok insana yardımcı oldu. Siz okuyucularıma da faydalı olacağına inanıyorum…

Düşünceyi yaratan ve bize düşünce gücü ile her şeyi öğreten düşüncemiz kadar, yakın olan Allah‘a şükürler olsun…

‘‘Eğer yakın ve yakin isek ne A‘la kalbimize ve ne mutlu bize.‘‘

Anahtar Elimizde… Kitabımdaki her şey size yeni bir hayatın kapılarını açsın ve yaşamınız boyunca size neşe getirsin…“