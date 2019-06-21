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Anadolu Yakası Lions Kulüplerinin Dönem Sonu Teşekkür Toplantısı...

118 Y Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Lion Zerrin Tever Başkanlığı’nda; 19 Haziran Çarşamba günü merkez Kilercibaşı Köşkü’nde dönem sonu teşekkür toplantısı gerçekleşti.

Anadolu Yakası Lions Kulüplerinin Dönem Sonu Teşekkür Toplantısı...

118 Y Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Lion Zerrin Tever Başkanlığı’nda; 19 Haziran Çarşamba günü merkez Kilercibaşı Köşkü’nde dönem sonu teşekkür toplantısı gerçekleşti.

21 Haziran 2019 Cuma 21:58
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Anadolu Yakası Lions Kulüplerinin Dönem Sonu Teşekkür Toplantısı...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Dönem içinde yapılan başarılı etkinliklerin ve sosyal projelerin Önce Vatan gazetesinin haberlerinin de yer aldığı slayt gösterileriyle program devam etti. 


Kültür – Sanat etkinliklerine katkıda bulunan İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüplerinin Başkanlarına da başarı plaketleri Uluslararası Dernekleri 118 Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Sayın Ertuğrul Yılmaz eşliğinde ikinci defa dönem Başkan’ı seçilen Zerrin Tever tarafından takdim edildi. Toplantı kokteyl ile son buldu.


Önce Vatan Gazetesi

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