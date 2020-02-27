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Ana Dergisi Etkinliği... 

Şaheste Günday yaklaşık on yıldır sanata ve sanatçıya destek veren Yeni Ana Kültür Sanat dergisini 2 ayda bir yayımlayarak, her ayın üçüncü Pazar günleri Yeni Ana dergisi etkinliklerinde Yazarları, Gazetecileri, Akademisyen ve Sanatçıları (ressam, sinema-tiyatro  sanatçıları, bestekar ve müzisyenleri) bir araya getirerek sanat ve güncel konular hakkında konuşmalar, şiir yorumları ve müzik dinletisi yapıyor. 

27 Şubat 2020 Perşembe 15:41
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Ana Dergisi Etkinliği... 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

16 Şubat günü yaptığı etkinlik programı Ana Dergisi’ nin yayımlanmasında yer alan şahısları da biraraya getirdi. 

Ana Dergisi’nin bu ay yapılan etkinlik programında yer alan katılımcılar; Emekli Büyükelçi Önder Özar, Prof. Dr. Şinasi Özkaya, Spiker-Yazar, Seramik Sanatçısı Özcan Atamert, TSM Sanatçısı Belkıs Özener, Ressam Sibel Özkaygısız, THM. Sanatçısı Mahmut Mardinli, E. Banka Md. K. Muzaffer Gençer, E. Banka Md. Ali Gençer, MARAMDER Başkanı Adnan Yeşiltaş, Sakarya Üniversitesi Öğr.Gör.Seramik-Çini Sanatçısı Alev Demirkesen,  Udi Ahmet Gülcüoğlu, TSM Solist Gülşen Aygün, Tango öğretmeni Bahar Özmert, Tango Öğr. Ergun Özer, Bşk. Gazeteci Necati Mumay, Gazeteci Yaşar Kaba, Gazeteci Aytekin Kömürgöz, Gazeteci-Sanatçı Muharrem Erdemir, Gazeteci Zambak Karabay, Televizyon-Prog. Muzaffer Bilgen, Ressam Aynur Yıldırım, Ressam Ayşe Ümit Sahilyol, Spiker Suat Demirok, Ressam E. Öğretmen Fehmi Bildik, Ressam Perihan Bildik, Fizyoterapist Osman Can, Kurmay Albay Mehmet Ferhat Çolpan, Ayşim Çolpan, TSM Sanatçısı Tülay Canik, Kanun sanatçısı E. Bankacı Fikriye Önal, Emine Tuğba Karaduman, Ressam Gülten Şahin, Ressam Munise Oğuz, Bedia Çırpıcı, Ressam Serpil Deringöl, Meral Kanık, E. Öğretim Gör. Hayriye Toker, Nevin Zanona, Şair Yıldız Büget, Şair Gülşen Şenderin, Şair Müjgan Özgürel, Nafi Özgürel, Fotoğraf. San. İsmail Hakkı Bağdat, Şair Nalan Çakırcalı, Korist Gülümser Başak, Şair Kadriye Görür, Aysel Ekmen Günday, Yegane Gülerman, İsmail Akbalık   

Ana dergisine destek veren; Prof. Suat Dr. Gezgin, İst. İletişim Fakültesi eski Dekanı) Sanatçılar Belkıs Özener, Bestekar-koro şefi, Vedat Çetinkaya, Aktör Engin Çağlar, Udi Ahmet Gülcüoğlu, TSM Solist Gülşen Aygün, Yazıları ile Engin Köklüçınar, Prof. Dr. Şinasi Eskikaya, Prof. Dr. Adnan Gülerman, Prof. Dr. Orhan Kural, Emekli Büyükelçi Önder Özar, Spiker-Yazar Seramik San. Özcan Atamert, Öğr.Gör.Tümgeneral Tarık Özkut, Güzel Sanatlar Birliği Başkanı Ressam Nazan Akpınar, Gazeteci Ahmet Özdemir, Gazeteci Yaşar Kaba,  Ressam Fehmi Bildik, Arkeolog Bensen Ünlüoğlu, Ebru Sanatçısı Gülseren Sönmez ,Gazeteci Deniz Banoğlu, Gazeteci Aytekin Kömürgöz, Ressam Sibel Özkaygısız, Ressam Fehmi Bildik, Ressam Nilüfer Çile, Nazım Hikmet şiirlerini  yorumlayan Ressam Serdar Samancıoğlu, Ressam ve Şairler konuk olan Ses Sanatçıları, Sosyal Medya desteği İstanbul Flaş Haber, Sanat Magazin-Kemal Gönüleri, Necati Mumay, Gazeteci Mehmet Ünlü, Gazeteci Şükrü Disanlı, Gazeteci Ahmet Kaplan, Gazeteci Muharrem Erdemir, İsmail Hakkı Bağdat, Halkla İlişkiler Nebahat Tezel işbirliği ile yayın hayatına devam ediyor…  

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