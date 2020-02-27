Ana Dergisi Etkinliği...

Şaheste Günday yaklaşık on yıldır sanata ve sanatçıya destek veren Yeni Ana Kültür Sanat dergisini 2 ayda bir yayımlayarak, her ayın üçüncü Pazar günleri Yeni Ana dergisi etkinliklerinde Yazarları, Gazetecileri, Akademisyen ve Sanatçıları (ressam, sinema-tiyatro sanatçıları, bestekar ve müzisyenleri) bir araya getirerek sanat ve güncel konular hakkında konuşmalar, şiir yorumları ve müzik dinletisi yapıyor.