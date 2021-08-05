Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1421.22
ALTIN
497.59
DOLAR
8.5388
STERLİN
11.9148
EURO
10.1389
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23...
Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli İşçi Alacak
Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli...
Çam odunu satın alınacaktır
Çam odunu satın alınacaktır
Karabük’te Yurt Binası Satışa Çıkarıldı
Karabük’te Yurt Binası Satışa...
5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor
5 Adet Taşınmaz İhaleyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
YKS tercihleri başladı
Kapat

Amida Höyük'teki kazılarda bulunan el bombaları sergilendi

05 Ağustos 2021 Perşembe 13:11
5 Okunma
Amida Höyük'teki kazılarda bulunan el bombaları sergilendi

DİYARBAKIR - DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki 8 bin yıllık Amida Höyük'teki Artuklu Sarayı'nın kuzeybatı tarafında yapılan kazı çalışmalarında bulunan çoğu Osmanlı dönemine ait 782 adet değişik ebattaki el bombaları kazı alanında sergilendi. Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız,  Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası teslim edilmek istenmeyen silahların buraya gömüldüğünü ve bu silahların o silahlar olduğunu düşündüklerini söyledi.

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın tarihi Suriçi'ndeki 8 bin yıllık Amida Höyük'teki arkeolojik kazılar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışma kapsamında Amida Höyük'te bulunan Artuklu Sarayı'nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için yapılan kazılarda geçen günlerde 640 adet Osmanlı imalatı Tüfekçiyef el bombası, 48 adet savunma tipi muhtemelen İngiliz Mill 5- M5 el bombası, 77 adeti parça halinde diğerleri dağılmış vaziyete ortalama 90 adet Alman menşeyle el bombası, 3 adet Alman M-24 tipi el bombası, 1 adet Osmanlı Humbara tipi el bombası olmak üzere toplam 782 adet değişik ebatta el bombası çıkarıldı. Bulunan eserler sabah saatlerinde kazı alanında düzenlenen programla sergilendi.

'MÜHİMMATLARIN EL BOMBASI OLDUKLARI ANLAŞILDI'

Burada konuşan Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, surların kuzeybatı tarafında devam eden çalışmalarda surlardan 2 metre 20 santim uzaklıkta bir alanda el bombası olduğu tahmin edilen Osmanlı dönemine ait mühimmatlara rastlandığını dile getirdi. Prof. Dr. Yıldız, "2 günlük çalışma sonunda bütün mühimmat ortaya çıkarıldı. Mühimmatların el bombası oldukları ağırlıklı olarak 1. Dünya Savaşı'nda hem Osmanlı tarafında hem de itilaf devleri tarafından kullanıldığı anlaşıldı. 640 adet Osmanlı'nın tüfekçiyef el bombası, 48 adet İngiliz Mill 5- M5 türü bomba, 77'si parça halinde diğerleri dağılmış halde yaklaşık 90 adet Alman tipi el bombası 3 adet Alman M-24 tipi el bombası, bir adet de Osmanlı Dönemi Humbara tipi el bombası olmak üzere toplam 782 adet el bombası tespit edildi. Bu el bombaları emniyet tarafından alınarak incelendi. Boşaltılabilenler bizlere teslim edilecek müzelerde sergilenecek, diğerleri ise imha edilecektir" dedi.

Zeminden 1 metre 10 santim derinlikte taş malzemeden yapılan duvarın çevrelediği bir çukurun içerisinde mühimmatların bırakıldığını hatırlatan Prof. Dr. Yıldız, şöyle devam etti:

"Mühimmatın üzeri de salt taşları ile kapatılmıştı. Yaptığımız çalışmalar sonucunda ilk belirlemelere göre Diyarbakır Osmanlı döneminde özellikle 1. Dünya Savaşı Dönemi'nde önemli bir merkez. 13'üncü kolordu merkezidir. Ve burası direkt merkeze bağlıdır. Bugünkü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin asayişini sağlamakla görevlidir. Burası önem arz ediyor. Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalıyor. Bu Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7'nci maddesine göre İtilaf Devletleri kendi güvenlikleri açısından tehlikeli gördükleri yerleri işgal etme hakkına sahipler. Bu bağlamda Osmanlının sınırlarını koruyacak ve iç asayişini sağlayacak kadar asker ve silah bulundurmasına izin veriliyor. Onun dışındaki silahlar toplatılmaya çalışılıyor. Bizim tahminimiz işte Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası teslim edilmek istenmeyen silahların buraya gömüldüğü ve bu silahların o silahlar olduğunu düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Yıldız, bulunan bombaların özelliklerini anlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Amida HöyükKazılarEl Bombaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Normalleşme sonrası en çok izlenen filmler belli oldu
Normalleşme sonrası en çok izlenen filmler belli oldu
Anadolu'daki ilk Türk camisinde restorasyon çalışmaları sürüyor
Anadolu'daki ilk Türk camisinde restorasyon çalışmaları sürüyor
5 BİN MÜZİK SEVER DUMAN İLE COŞTU…
5 BİN MÜZİK SEVER DUMAN İLE COŞTU…
'Kanlı Tabya'ya ziyaretçi akını
'Kanlı Tabya'ya ziyaretçi akını
Do Art Sanat Galerisi - Silvio Piesco Sergisi
Do Art Sanat Galerisi - Silvio Piesco Sergisi
Yunus Emre ve Türkçe Yılında “Yunus Emre’nin İzinde” konuşuldu
Yunus Emre ve Türkçe Yılında “Yunus Emre’nin İzinde” konuşuldu
Terörden arındırılan Amanos Dağları'ndaki 'Çardak Yaylası' turizme kazandırılıyor
Terörden arındırılan Amanos Dağları'ndaki 'Çardak Yaylası' turizme kazandırılıyor
Modern sufiliğe ‘Aşk’ ile yolculuk
Modern sufiliğe ‘Aşk’ ile yolculuk
Cam Kadınlar ABD’den Bodrum’a Geldi
Cam Kadınlar ABD’den Bodrum’a Geldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma