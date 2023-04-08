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Amasya'da 150 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" sürdürülüyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir köyde yaklaşık 150 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama", yaşatılmaya devam ediyor.

08 Nisan 2023 Cumartesi 11:57
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Amasya'da 150 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" sürdürülüyor

AMASYA AA- Alpaslan köyünde ramazan ayının ortasında köyün çocukları, iftardan sonra bir araya gelerek evleri dolaşıyor.

Köy sakinleri de çocuklara çeşitli hediyeler veriyor. Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Behiye Torun, "sepet sallama" için gelen çocukları manilerle karşıladı.

Torun, eskiden evlerinin tek katlı olduğunu belirterek "Bacadan ip ile sepeti sallardık, bize un, şeker ve yağ verirlerdi. Sepet sallama ile topladığımız yiyecekleri büyüklerimiz yemek yapıp sofra kuruyorlardı. Bizler de muhabbet ile hep birlikte yiyorduk." dedi.

Köy muhtarı Huzeyfe Çetin ise köylerinde yaklaşık 150 yıllık geleneği devam ettirdiklerini dile getirerek "Ramazan ayının ortasında gece çocuklarımız tarafından yapılmaktadır. Çocuklarımız gelir, hediyeleri verilir, sevilir ve yolcu edilir. İnşallah bizler de bu geleneği gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA

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