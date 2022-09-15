Altın Portakal pandemi öncesine dönüyor

ANTALYA - Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle düzenlenemeyen kortejin bu yıl yapılacağı festivalde Perihan Savaş ve Erkan Can'a Onur Ödülü, Zerrin Tekindor'a ise Yaşam Boyu Onur Ödülü verilecek.



Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 59'uncusunun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Festivalin başkanlığını bu yıl Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, Film Forum Moderatörlüğü'nü ise oyuncu Damla Sönmez yapacak.



Pandemi nedeniyle ara verilen festivale katılan sanatçıların yer aldığı kortej ise bu yıl tekrar düzenlenecek. Festivalde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10, Belgesel Film Yarışması için 10, Kısa Metraj Film Yarışması için 12 filmi yarışacak. Festivalin açılışında Perihan Savaş ve Erkan Can'a Onur Ödülü, Zerrin Tekindor'a ise Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edilecek.



Festival hakkında bilgi veren Antalya Film Forum Moderatörü oyuncu Damla Sönmez, “Festival için geri sayım başladı. Bu yıl ulusal yarışmalarda birbirinden iddialı filmler yer alıyor. Festival programı çok heyecan verici yenilikler içeriyor. Yılın en iyi filmleri ilk kez Antalya'da izleyici ile buluşacak" dedi.



Festivale pandemiye rağmen ara vermediklerini söyleyen Başkan Böcek, "Ülkemizin uluslararası alandaki markası, sinemamızın ve Antalyamızın gururu olan Altın Portakal Film Festivali bu yıl 59 yaşında. Son 2 yıldır, tüm insanlık pandeminin ve felaketlerin gölgesi altındaydı ve biz festivalimizi o kara bulutların gölgesinde düzenlemiştik. Ancak herşeye rağmen festivalimize ara vermedik. Bu yıl afişimizde yer alan ve onur konuklarımız olan sinemamızın 2 efsane ismi Filiz Akın ve Ediz Hun'a şükranlarımı sunuyor, onur ödüllerimizin sahipleri Perihan Savaş ve Erkan Can'a, Yaşam Boyu Başarı ödülümüzü alacak olan Zerrin Tekindor'a sanat dolu nice yıllar diliyorum" diye konuştu.



Festivalde bu yıl birçok yenilik olacağını belirten Başkan Böcek, şöyle devam etti:



"Göreve geldiğimizde özüne döndürdüğümüz festivalimizin pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız bazı değerlerine bu yıl nihayet kavuşuyoruz. Sanatçılarımızın halkımızla buluştuğu, festivalimizin güzel renklerinden biri olan geleneksel kortejimizi yeniden düzenliyoruz. Önümüzdeki günlerde kapılarını açacak olan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde bu yıl ilk kez film gösterimleri yapılacak. Yine bu yıl Türkiye'de ilk kez edebiyat uyarlaması uzun metraj senaryo yarışması düzenliyoruz."



Bu yılki afiş hakkında bilgi veren festival idari direktörü Cansel Tuncer, "Afişimiz bu yıl Yeşilçam'da izlenme rekorları kıran filmlerde başrol oynayan sinemamızın usta isimleri Filiz Akın ve Ediz Hun'un 1970 tarihli Ankara Ekspresi filmi setinde çekilmiş olan bir fotoğrafıyla oluşturuldu. Film 1971 yılında Altın Portakal'da 5 ödül birden kazandı" dedi.



Bu yıl festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler şöyle:



Ayna Ayna/Belmin Söylemez



Bir Umut/Ümit Köreken



Bomboş/Onur Ünlü



Gidiş O Gidiş/Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz, Blake Williams



Hara/Atalay Taşdiken



Iguana Tokyo/Kaan Müjdeci



Kar ve Ayı/Selcen Ergun



Karanlık Gece/Özcan Alper



Kurak Günler/Emin Alper



LCV (Lütfen Cevap Veriniz)/İsmail Kurtuluş, Kaan Arıcı



Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmler ise şu şekilde:



23 Sentlik Asker/Mümin Barış



Boşlukta/Somnur Vardar



Düet/Ekin İlkbağ & idil Akkuş



Filmin Adı Ne?/Pınar Fontini



Hatice/Murat Erün



Iska/Mert Erez



KAF KAF/Metin Dağ



Kim Mihri/Berna Gençalp



Plaza Köylüleri/Hazar Uyar



Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı/Behçet Güleryüz