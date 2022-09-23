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Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs' heykelleri, Antalya caddelerinde

23 Eylül 2022 Cuma 13:58
Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs' heykelleri, Antalya caddelerinde

ANTALYA - Antalya'da bu yıl 59'uncusu düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'ne özel, kentin belli noktalarına, etkinliğin simgesi olarak 59 'Venüs' heykeli yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 1-8 Ekim'de düzenlenecek 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne sayılı günler kaldı. Antalyalılar ile kent dışından birçok misafirin ağırlanacağı film festivali için peyzaj çalışmaları başlatan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, etkinliğin sembolü 'Venüs' heykellerini de depolardan çıkarıp, bakım çalışmalarını tamamladı. Festivalin 59'uncu yılına özel altın rengine boyanan 59 heykel, kentin belli noktalarına yerleştirildi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, film forum moderatörlüğünü ise oyuncu Damla Sönmez yapacak. Pandemi nedeniyle ara verilen festivale katılan sanatçıların yer aldığı kortej, bu yıl tekrar düzenlenecek. Festivalde bu sene Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10, Belgesel Film Yarışması'nda 10, Kısa Metraj Film Yarışması'nda ise 12 film yarışacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Venüs HeykeliAltın PortakalAntalya
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