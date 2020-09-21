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Altın Portakal'da uluslararası yarışma heyecanı başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri ve filmleri belli oldu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:23
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Altın Portakal'da uluslararası yarışma heyecanı başladı

ANTALYA - Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Türkiye'den senarist ve yönetmen Emin Alper, Romanyalı yapımcı Ada Solomon, Les Arcs Avrupa Film Festivali ve Tribeca Film Festivali'nin Sanat Yönetmeni Frederic Boyer, İranlı oyuncu, yönetmen Niki Karimi ile Brezilyalı video sanatçısı, yönetmen ve senarist Sandra Kogut festivalde yarışacak 10 filmi değerlendirecek jüriyi oluşturuyor.

YILIN EN YENİ FİLMLERİ ANTALYA'DA

Çoğunluğu Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan yılın en yeni yapımları, Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak. Filistin'den Fransa'ya, Finlandiya'dan İran'a dünyanın dört bir yanından toplam 10 film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarındaki 120 bin TL para ödülü ile En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında da Altın Portakal heykelciği için yarışacak.

Emmanuel Courcol'un 1985'te İsveç'te yaşanan gerçek bir olaydan esinlendiği, Cannes Film Festivali'nin bu yılki seçkisinde yer alan, cezaevinde tiyatro atölyesi düzenleyen işsiz oyuncu Etienne ve mahkûmların 'Godot'yu Beklerken'i sahneye koymalarının dokunaklı hikâyesini anlattığı komedisi 'En Başarılı Prodüksiyon / The Big Hit'; Hitchcock'un 'Vertigo' ve Kieslowski'nin 'Véronique'in İkili Yaşamı' filmlerinin izinden giden Macar yönetmen Lili Horvát'ın, aşk ve delilik arasındaki ince sınırı mercek altına aldığı 'Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık / Preparations to be Together for an Unknown Period of Time'; Pamela Tola'nın kardeşleriyle çıktığı yolculukta gençliğini ve yaşadıklarını yeniden gözden geçiren, evlilik uğruna nelerden vazgeçtiğinin farkına varan 75 yaşındaki bir kadını konu edinen komedisi 'Çelik Kızlar / Ladies of Steel'; Massoud Bakhshi'nin medya ve özel hayat ilişkisini ele alırken, İran toplumunda kadının konumu ve adaleti sorguladığı, Sundance Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü alan filmi 'En Uzun Gece / Yalda, a Night for Forgiveness', yarışmanın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.

Geçen haftalarda sona eren 77. Venedik Film Festivali'nin ardından ülkemizde ilk kez Antalya'da gösterilecek; Filistinli yönetmen Ameen Nayfeh'in, başrolünde 'Body of Lies', 'The Kingdom', 'Paradise Now' gibi filmlerden tanıdığımız Ali Suliman'ın yer aldığı, İsrail işgali altındaki topraklarda Filistinlilerin yaşadıklarının çarpıcı portresi '200 Metre / 200 Meters'; Uberto Pasolini'nin gerçek bir hikâyeden uyarladığı, aile ve evlat edinme konularına derin bir duyarlılıkla yaklaştığı filmi 'Alelade Bir Yuva / Nowhere Special'; bir çiftin 30 yılına odaklanan, aşk, sadakat, ihanet, pişmanlık ve utanca dair çağdaş bir öykü anlatan Daniele Luchetti imzalı 'Bağlar / Bağcıklar / The Ties'; Ana Roche de Sousa'nın İngiltere'deki Portekizli göçmen bir çift üzerinden, sesleri duyulmayan bir kesime ayna tuttuğu, Venedik'ten Orrizonti Geleceğin Aslanı ve Jüri Özel Ödülleri ile dönen filmi 'Dinle / Listen'; Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin Gazze'deki siyasi çalkantıların ortasında, zorlukların yanı sıra absürd durumlara vurgu yaptıkları, sinema klasiği olmaya aday aşk hikâyesi 'Gaza Mon Amour' ve 2006 yılında imza attığı 'Esma'nın Sırrı - Grbavica'yla tüm dünyada hatrı sayılır başarı elde eden Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic'in kamerasını bir kez daha Bosna Savaşı'na çevirdiği 'Nereye Gidiyorsun, Aida? / Quo Vadis, Aida?' yarışmada yer alan diğer filmler.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın kazananları, 10 Ekim'deki kapanış ve ödül töreninde belli olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiAltın Portakal
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