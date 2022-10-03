Altın Portakal'da ilk film gösterimi 'Bir Umut'

Antalya Altın Portakal Film Festivali, 59'uncu kez başladı. Festivalin ilk film gösterimi, 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Ümit Köreken'in yönettiği 'Bir Umut' ile yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'ndaki film gösterimine ilgi yoğun oldu. Film ekibi, gösterim öncesi sahneye çıkarak, izleyiciye teşekkür etti.

Filmin ardından düzenlenen söyleşide film ekibi ile izleyiciler bir araya geldi. Burada konuşan yönetmen Ümit Köreken, "Çok heyecanlıyız. Burada Türkiye prömiyerini yapıyoruz. Ekip olarak filmi ilk defa izleyeceğiz. Burada olduğumuz için çok mutlu ve heyecanlıyız. 'Bir Umut', her anlamda en çok beni büyüttü" dedi.

'EVDE ÇOK TABAK KIRDIK'

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen filmin yapımcısı ve ortak senaristi Nursen Çetin Köreken ise "İş birliğimiz evde de devam ettiği için sadece işte kalmıyor. Çok tabak kırdık, çok kavga dövüş oldu. Süreç, zor bir süreçti. Özellikle yaralanmış bir coğrafyada yaşadığımız zaman, tek başına yaşayamayan bir coğrafyada bunları senaryoda ortaya koymak zordu" diye konuştu.

Festivalde yer aldığı için çok heyecanlı olduğunu belirten oyuncu Baran Şükrü Babacan da "Bugün duygusal anlar yaşadım. Antalya'da doğdum, büyüdüm. Altın Portakal ile birlikte büyüdüm. İzlerken ben de bir gün oynayacak mıyım, diye düşünüyordum. Filmi izlediğim yer, benim ilk tiyatroya adım attığım yerdi" dedi.