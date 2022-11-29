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ALTIN KİTAPLARA ALTIN KİTAP ÖDÜLLERİ - 2023

29 Kasım 2022 Salı 11:15
ALTIN KİTAPLARA ALTIN KİTAP ÖDÜLLERİ - 2023

İmaj Magazin ödülleri  hem yaptığı paylaşımlarla hem de ödül törenleriyle isminden söz ettiren Gündüz Şutanrıkulu  sanata ve sanatçıya verdiği değeri net olarak ortaya koymaktadır. Türkiye'nin ilk ve tek sanat elçisi Gündüz Şutanrikulu önderliğinde altın kitaplara altın ödüller töreni ile şair yazar ve edebiyatçılarımızın da sesini duyurmak için harekete geçti Şubat ayında yapılması planlanan ödül töreni için geri sayım başladı amaç duyulmamış duyurmak şair yazar ve edebiyatçılarımızla okumayı şiiri ve romanlardaki duyguları insanlara sunabilmek sanatımızı çok daha ileri taşıyabilmek ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur sözünden yola çıkarak sanatımıza ve sanatçılarımıza verilen değerin en yukarılarda olmasını diliyoruz.Gelin hep birlikte sanata ve sanatçıya sahip çıkalım.


YAZAR – GAZETECİ NİHAT İLİKCİOĞLU ‘’ ALTIN KİTAPLARA ALTIN KİTAP ÖDÜLLERİ’NE KATILIYOR!

İmaj Medya Magazin Ödülleri etkinliği sanat elçisi Gündüz Şutanrıkulu tarafından organize edilen Altın Kitaplara Altın Ödüllerine Şair, Yazar ve Gazeteci Nihat İlikcioğlu’da ‘’ DUYGULARIN ADRESİ ‘’ kitabıyla katılıyor…


Son Güncelleme: 29.11.2022 11:18
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ALTIN KİTAPLARA ALTIN KİTAP ÖDÜLLERİ 2023
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