ALİYE BERGER  GOOGLE’DA  DOODLE OLDU

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarından, Fahrunisa Zeyd ve Halikarnas Balıkçısı’nın kardeşi Aliye Berger Google tarafından Doodle oldu. 117. yaş gününde Google tarafından hatırlanan Berger, dışa vurumcu oyma baskıları ile tanınıyor.

Hazırladığı özel Doodlelar ile sanatçıları ve bilim insanlarını anan Google, 117. yaş gününde Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçısı Aliye Berger’i Doodle yaptı. Yaşamı boyunca dünyanın çeşitli kentlerinde on iki özel sergi açan, kırk sekiz karma sergiye katılan Aliye Berger, Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor.