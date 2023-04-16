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Alanya'da turizmciler bu yıl yaklaşık 2,5 milyon Rus turist bekliyor

Türkiye'ye gelen her 10 turistten birinin tercih ettiği Alanya'da turizmciler, bu yıl yaklaşık 2,5 milyon Rus ziyaretçiyi ilçede ağırlamayı hedefliyor.

16 Nisan 2023 Pazar 15:23
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Alanya'da turizmciler bu yıl yaklaşık 2,5 milyon Rus turist bekliyor

ANTALYA AA- Kuzeyinde Toroslar, güneyinde Akdeniz'in bulunduğu Alanya, turistlerin gözde tatil bölgeleri arasında yer alıyor.

Nüfusu 400 bine yaklaşan ilçenin, Avrupa ve Rusya'dan gelen turistlerle günlük nüfusu yaz aylarında 700 bini aşıyor. 2019'da 4 milyonun üzerinde turistin geldiği ilçe, dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki yıllarda düşüşe geçti. Ancak 2022'de salgının etkisini yitirmesiyle dünyada tekrar canlanan turizm ile Alanya, eski turist rakamlarına yaklaştı.

Türkiye'ye gelen her 10 turistten birini ağırlıyor

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 30'unu Rusların oluşturduğunu söyledi.

Antalya'ya 2019 yılı içinde gelen her 3 misafirden birinin Rus olduğunu belirten Sili, "Alanya da Rusların ciddi talep ettiği bir bölge. Rusya ile alakalı öngörümüz bu yıl, geçen yıldan daha düşük bir rakam olmayacağı yönünde. Belki bir tık daha yükselecektir." dedi.

Sili, turizmde temel sorunlarının, nisan ve mayıs aylarında Antalya'nın diğer bölgelerine nazaran daha az talep görmeleri olduğunu ifade ederek, bunun için ürün çeşitliliğinin ve bu döneme taleplerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Yüksek sezonda bütün yatakları doldurduklarını anlatan Sili, şöyle devam etti:

"Önemli olan bunun daha uzun süreye yayılması. Yani 4 milyon yine gelmeli ama temmuz gibi yüzde 100 olacağına yüzde 80-85 olsun. Nisan, mayıs ayında yüzde 20-30 olacağına yüzde 50-60 olsun. İşletme dinamikleri ve personelin devamı açısından da son derece önemli. Şehir hayatına daha fazla katkısı olacaktır. Şehir içi dinamikler de bu değerden etkilenecektir."

Sili, Antalya'nın toplam yatak kapasitesinin yüzde 30'unun Alanya'da olduğuna işaret ederek, "Antalya, bu yıl 20 milyon turist hedefini gerçekleştirir mi, bilemiyorum ama en az geçen yılın rakamlarının üzerinde olacağını öngörüyoruz. Herhangi bir olumsuzluk gerçekleşmediği taktirde bu hedeflerimizi de yakalarız." diye konuştu.

"İspanya ile yarışır durumdayız"

Alanya Turizm Tanıtım Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından ve turizmin başlangıç noktalarından Alanya'da turizmciler olarak 2019 yılı rakamlarını her yıl kendilerine hedef koyduklarını söyledi.

Dahaoğlu, 2019 yılı rakamlarını geçmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19'dan dolayı hedeflerimize bir müddet ara vermek zorunda kaldık. Ancak 2022 yılı bizi umutlandırdı ve şimdi 2023'te tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşmak için çalışıyoruz. 2019 yılında 4-4,5 milyon turist Alanya'daydı. Alanya kaliteli hizmeti, uygun fiyatı ve doğasıyla turist çekiyor. 2023 hedeflerimiz 2019 hedefini bir tık da olsa geçmek üzerine." dedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından turistlerin kafalarında soru işaretlerinin oluştuğunu aktaran Dahaoğlu, katıldıkları fuarlarda bu kaygıları giderdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu anlattıklarını ifade eden Dahaoğlu, 2023 hedeflerinde şimdilik bir sapma olmadığını vurguladı.

Dahaoğlu, şöyle konuştu:

"İspanya ile yarışır durumdayız. Yunanistan'dan daha çok ön plandayız. Çok kaliteli otellerimiz, çok uygun fiyatlara sahip. Dünyanın hiçbirinde yok. İngiltere pazarı artışta ilk sırada. Almanya ve Rusya her zaman önemli oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı bu pazarda bir duraklamaya neden olmuştu ama bu sıkıntıları 2023 yılında aşarız diye düşünüyorum. En kötü ihtimalle 7 milyon Rus misafiri Antalya'da ağırlarız diye düşünüyorum. Antalya'ya gelecek bu turistin Alanya'daki payı ise yüzde 35-40. Yani 2,5 milyon Rus ilçemize gelebilir."

Dahaoğlu, bakanlık belgeli 600'e yakın otelin hizmet verdiği ilçenin tercih edilmesinde turizm ve kent hayatının iç içe olmasının da önemli bir etken olduğunun altını çizerek, Alanya'nın Türkiye'ye gelecek her 10 turistten birine ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.

AA

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Alanyada Turizmciler Bu Yıl Yaklaşık 25 Milyon Rus Turist Bekliyor
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