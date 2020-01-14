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Akyol Art Center’da “YENİ YIL” Sergisi

Teşvikiye’de faaliyet gösteren Akyol Art Center (AAC), 9 Ocak günü kalabalık  sanatçı topluluğunun katıldığı ‘Yeni Yıl Sergisi’ izleyicilerin ziyaretine açıldı. Düzenlenen açılış kokteylinde çok sayıda davetli sanatçı ve sanatsever hazır bulundu…

Akyol Art Center’da “YENİ YIL” Sergisi

Teşvikiye’de faaliyet gösteren Akyol Art Center (AAC), 9 Ocak günü kalabalık  sanatçı topluluğunun katıldığı ‘Yeni Yıl Sergisi’ izleyicilerin ziyaretine açıldı. Düzenlenen açılış kokteylinde çok sayıda davetli sanatçı ve sanatsever hazır bulundu…

14 Ocak 2020 Salı 17:05
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Akyol Art Center’da “YENİ YIL” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Yöneticiliğini Ressam Ayla Akyol’un yaptığı Sanat Galerisi Yeni Yıl isimli Karma Sergiye ev sahipliği yapıyor. Etkinlikle ilgili olarak bilgi veren Galeri Sahibi Ressam Ayla Akyol, “Sanat eserlerini arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize hediye etmek veya koleksiyonunuza katmak için siz sanatseverleri davet ediyoruz” dedi.

Serginin açılış kokteyline düzenlenen küçük bir törenle, sanatçılara birer katılım belgesi verildi…

Sergi 21 Ocak akşamına kadar Akyol Sanat Galerisi‘nde (Pazar hariç) 14.00-19.00 saatleri arasında sanatseverler tarafından Şakayık Sokak Desen Apartmanı No:17 Teşvikiye/İstanbul adresinde ziyaret edilebilecek. 

Sergiye Katılan Sanatçılar :

Ayla Akyol, Aynur Yıldırım, Ayşegül İlerigelen Özdemir, Ayşenur Özsankur, Betül Vural, Beyza Bayraktaroğlu, Cahide Topaloğlu, Canan Arabacı Doğruer, Demet Aytuna, Emine Yılmaz, Fehmi Bildik, Fergün Erkmen, Fevziye Özmen, Gülçin Alpay, Harika Ören, Haydar Şendur Cankutan, Hülya Ataözden, Kadir Özak, Kamer Nesrin Gümüşayak, Nazan Akpınar, Sedef Yavuzalp, Neşe Gümüşçüoğlu, Nil Batmanoğlu Künbi, Nilüfer Batmanoğlu, Nur Ulubil, Özlem Sezen, Öznur Balcı, Perihan Bildik, Pervin Bülbül, Pınar Sünbül, Sedat Kumova, Serpil Akgün, Sevda Ceylan, Sevda Güven, Sevin Akış, Süreyya Oskay, Şehnaz Aykaç, Tülay Aner Güzeldere, Yasemin Toydemir Balkan ve Zerrin Çiğdem Aner

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.01.2020 09:48
Anahtar Kelimeler:
Ayla AkyolSergiYeni YılAkyol Art Centerönce VatanZambak Karabay
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