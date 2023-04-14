Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.123,02
ALTIN
1.262,47
DOLAR
19,37
STERLİN
24,20
EURO
21,39
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AKM Çocuk Sanat Festivali 17 Nisan’da başlıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sanatla buluştuğu AKM Çocuk Sanat Festivali 17 Nisan’da başlıyor. Yaratıcılığı harekete geçiren özel gösterilerden tiyatrolara, animasyonlardan filmlere sanatın pek çok dalıyla renklenen festival, bir hafta boyunca bayram coşkusu yaşatacak.

14 Nisan 2023 Cuma 17:23
1 Okunma
AKM Çocuk Sanat Festivali 17 Nisan’da başlıyor

İSTANBUL- Çocukların öğrenirken eğlendiği birbirinden farklı birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan AKM, 23 Nisan haftasında da çocukların yanında! AKM’de 17 Nisan’da başlayacak ve 23 Nisan’a kadar sürecek Çocuk Sanat Festivali, bir hafta boyunca farklı etkinlikler, atölyeler, tiyatro oyunları, çizgi film gösterimleri ve animasyonlarla çocukları sanatın büyülü dünyasında benzersiz bir yolculuğa çıkaracak.

Akvaryum macerası da var çocuk arkeologlar da

Festival kapsamında birçok yaratıcı etkinlik küçük sanatseverlerle buluşacak. Çocuklar, her yeri boyanan büyük bir evi kendi hayal dünyalarına göre renklendirebilecek, Çok Amaçlı Salonda kağıtlara çizdikleri balıkların birkaç dakika içinde yüzmeye başladığı etkileşimli bir akvaryum macerasına atılabilecek, AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşecek farklı atölyelere katılabilecek. Bu atölyeler arasında ‘Kelimelerin Yolculuğu’, ‘Çocuk Arkeologlar Kazıda’, ‘Yaratıcı Yazarlık’, ‘Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında’, ‘Karagöz Yapım Atölyesi’, ‘edding ile Çantamı Tasarlıyorum’ gibi birbirinden ilgi çekici etkinlikler bulunuyor. Bu etkinliklerin yanı sıra oyunculuk, film okuma, marakas yapımı, takı tasarımı, porselen kupa boyama, tuval boyama, kukla yapımı, meyve ve sebze orkestrası, quilling, resim, ritim, caz dans, bale ve müzik atölyeleri çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak. Festival kapsamında Yeşilçam Sinemasında da ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2’, ‘Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu’, ‘Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı’, ‘Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası’ gibi çeşitli çizgi film gösterimleri çocuklarla buluşacak.

 

İstanbul Devlet Opera ve Balesi çocuklar için sahnede

Türkiye’nin birçok şehrinde 200’den fazla temsil gerçekleştiren “Öylesine Bir Dinleti” adlı müzikli oyunun çocuklar için uyarlanan versiyonu “Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından festival kapsamında sahnelenecek. AKM Tiyatro Salonunda çocuklarla buluşacak oyunun tamamında yer alan opera ve müzikallerden seçilen masallaştırılmış şarkılar ve aryalar, çocuklara tiyatral bir anlatımla sunulacak.

Çocuklar için tiyatrolar, konserler… 

İstanbul Devlet Tiyatrosu da iki farklı oyunla AKM Tiyatro Salonunda çocukların festival heyecanına ortak olacak. “Siz Ne Dersiniz” oyunu, kendinden ve yerinden mutlu olmayan insanın başka biri olmayı deneme macerasını çocuklarla buluştururken, “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam” sevgi, dostluk, paylaşım, umut ve samimiyeti sıcacık bir hikâye üzerinden küçük sanatseverlerin ilgisine sunacak. Uygur Çocuk Tiyatrosu ise “Kırmızı Pabuçlar” oyunuyla AKM Tiyatro Salonunda sahne alacak. Çocukların hayal kurmanın gücünü, kendi hayallerini ve birey olmanın önemini keşfedecekleri ebeveyn ve çocuk tiyatrosu “Çinyo ile Markonyo”, festivalin bir başka sürprizi olacak. AKM Tiyatro Salonundaki bir başka etkinlik olan “Judith Liberman ile Şarkılı Masallar”, paylaşmak, cesur adımlar atmak ve kendini tanımak gibi önemli temaları eğlenceli bir biçimde çocuklara aktaracak. Uzun yıllardır eğitimci olarak birlikte çalışmalarını sürdüren Uzman Müzik Eğitimcisi Ayhan Öztürk ve Prof. Dr. Atilla Coşkun Toksoy da AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesindeki ‘Kukla Senfoni’ konseriyle interaktif bir gösteri sunacak. 

Venezuela, Mali ve Pakistan’dan gelen çocuklardan halk oyunları

AKM Çocuk Sanat Festivali kapsamında Maarif Vakfı Okulları’nın bulunduğu ülkeler arasında yer alan Venezuela, Mali ve Pakistan’dan çocuklar da İstanbul’a gelecek. Maarif Okulları öğrencileri, 19 Nisan’da geleneksel halk oyunları performansı sergileyecek.

 

Birbirinden çarpıcı ücretsiz etkinlikler de var 

Ücretli etkinliklerin yanı sıra pek çok ücretsiz etkinlik de festival kapsamında çocukların ilgisine sunulacak. Çocuklar, Kültür Sokağına yerleştirilen dev bir piyanonun üzerinde dans ederek istedikleri parçaları çalabilecek, mozaik duvarda tek tek çekilen fotoğraflarıyla bir tablonun parçası olabilecek, AKM Açık Hava Sahnesine kurulacak bir çadırda 360 derece planetaryum gösterisiyle gökyüzünü doyasıya seyredebilecek ve sıra dışı bir kukla-tiyatro gösterisi olan “Tatlı Rüyalar” oyununu izleyebilecek. Katılımcılar ayrıca İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bakır nefesli saz üyelerinin AKM Müzik Platformunda sergileyeceği interaktif dinletinin bir parçası olabilecek. Festival kapsamında “Pırlangıç Çocuk Şarkıları” konseri de ücretsiz bir biçimde çocuklarla buluşacak. 

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AKM Çocuk Sanat Festivali 17 Nisanda Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüz Akımız 100 Kadın” kitabın lansımanı yapıldı
Yüz Akımız 100 Kadın” kitabın lansımanı yapıldı
Leyli Sanat Derneği'nden İstanbul'da Bulunan Dansçılara Açık Çağrı
Leyli Sanat Derneği'nden İstanbul'da Bulunan Dansçılara Açık Çağrı
Tarabya Konserleri’ni başlıyor
Tarabya Konserleri’ni başlıyor
Yapı Kredi bomontiada b-sahne’de Nail Yavuzoğlu ve Hakan Güngör sahne alıyor
Yapı Kredi bomontiada b-sahne’de Nail Yavuzoğlu ve Hakan Güngör sahne alıyor
Eski ramazanların ruhu yansıtılacak
Eski ramazanların ruhu yansıtılacak
‘Özür Dilerim’in özel gösterimi gerçekleşti
‘Özür Dilerim’in özel gösterimi gerçekleşti
Titanic’in tarihi objesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde
Titanic’in tarihi objesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde
Bab ’yeniden perdelerini açıyor
Bab ’yeniden perdelerini açıyor
İş Sanat’tan Ara Tatil ve Bayramda Ücretsiz Atölyeler
İş Sanat’tan Ara Tatil ve Bayramda Ücretsiz Atölyeler

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi