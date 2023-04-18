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Aklımızda Bulunsun, şimdi Bülent Eczacıbaşı’nın sesiyle karşımızda

Keyifli bir sohbet üslubuyla yazılmış, kişisel anekdotlarla renklendirilmiş, 40 kısa denemeden oluşan bir pusula kitap niteliğindeki Aklımızda Bulunsun, şimdi Bülent Eczacıbaşı’nın seslendirmesiyle Storytel’de yayında.

18 Nisan 2023 Salı 11:08
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Aklımızda Bulunsun, şimdi Bülent Eczacıbaşı’nın sesiyle karşımızda

İSTANBUL- Yarım yüzyıla yaklaşan çalışma, okuma ve düşünme serüveninden sıra dışı saptamalar, anlamlı sorular, kışkırtıcı görüşler içeren ve iş yaşamının ana meselelerine hem dünya hem de Türkiye perspektifinden kapsamlı bir bakış sunan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın ikinci kitabı Aklımızda Bulunsun, 40 denemeden oluşuyor. Liderlikten iş ahlakına, şirketlerde mizah kültüründen kapitalizmin geleceğine, karar almada duyguların rolünden özel kesim-devlet ilişkisine, geniş bir konu yelpazesine sahip kitap, bir çok güncel tartışmaya ve geleceğe ışık tutuyor.

Seslendirme süreci ve kitabın Storytel’de sesli kitap olarak kitap severlere ulaşacak olmasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı şunları söyledi; “Kitap seslendirmeyi ilk kez deneyimlediğim bu süreçte, Storytel ekibi ile keyifli bir çalışma gerçekleştirdik. Kitabı yazmadan önce okuyucuyla rahatça konuşur gibi yazma özlemi içindeydim, kitap tamamlandığında bu özlem son bulmuştu. Sesli kitap aracılığıyla da konuşur gibi yazma duygusunu daha derinden yaşadım. Ayrıca, denemeleri yazarken farkına vardığım ve önsözde de yer verdiğim “hakkında birkaç satır yazmaya çalışmak, bir konuyu anlamanın en güzel yoludur” çıkarımım, kitabı sesli okurken pekişti. Aklımızda Bulunsun’u iş yaşamına ve yönetim konularına ilgi duyan dinleyiciler ile paylaşmaktan mutluluk duyuyor, bu vesile ile kitabın erişilebilirliğini artırarak değer yaratan Storytel’e teşekkür ediyorum."

Bülent Eczacıbaşı, her biri dört-beş sayfa uzunluğundaki 40 denemeden oluşan bu yeni kitabında iş dünyası meselelerini, can alıcı noktalarına değinerek, keyifli bir sohbet üslubuyla tartışıyor. Konuları hem küresel hem de yerel boyutlarıyla ele alıyor, kişisel anekdotlarla renklendiriyor. Hepimizin “aklımızda bulunsun” diyebileceği düşünce notlarını bugünün ve geleceğin iş insanlarıyla paylaşıyor.

HABER: EMİR YÜCEL 

Önce Vatan Gazetesi

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Aklımızda Bulunsun
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