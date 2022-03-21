Akın Ekici “Nefesim” Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

Ovooart Galeri- Nişantaşı, 19 Mart - 6 Nisan 2022 tarihleri arasında, Denizhan Özer’in küratörlüğünde Akın Ekici’nin “Nesefim” adlı Solo Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının eserleri sanatseverler tarafından büyük beğeni aldı.

Nefes, varlığı kadar var olduğumuz, yaşamın ön koşulu, bir çok kültürde, inançta, öğretide kendisine çok önemli anlamlar yüklenen olgu. Can olur, kan olur, şifa olur, ferahlık olur, gözlere nur, ruha ilaç olur. Gün olur söz olur kitaba dökülür, gün olur renk olur, doku olur tuvale dökülür, benim Nefesim olur.

Akın Ekici; 1967 yılında Kayseri’de doğdu. 1985 yılında Bergama Lisesi’nden mezun oldu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksel lisans eğitimini tamamladı. 1992-1994 yılları arasında İmpexbank A.Ş. ’de Avukat olarak çalıştı.

1995-2009 yılları arasında Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ’de, sırasıyla, Avukat, Hukuk Müşaviri ve Hukuk Baş Müşaviri olarak görev yaptı. 2009- yılından bu yana Verdi Avukatlık Ortaklığında Ortak Avukat olarak çalışmaktadır. Ortaokul ve lise yıllarında resme olan yeteneğini fark eden ressam öğretmenlerden özel resim dersleri aldı. Bergama ve İzmir’de düzenlenen çeşitli resim yarışmalarında dereceler aldı. 2009 yılında, Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi’ne katıldı. Burada Ressam Resul Aytemür ile birlikte önce figüratif çalışmalar yaptı, zaman içerisinde soyutlamalar ve soyut resim alanına yöneldi. Devrim Erbil Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’ndaki çalışmaları sırasında Ressam Prof. Devrim Erbil’in öneri ve değerlendirmeleri doğrultusunda sanatını geliştirdi. 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Prof. Dr. Kemal İskender’den Resim Okuma ve Modern Üslup Tarihi dersleri aldı. Kendine özgü olarak geliştirdiği spatula tekniği ile çok katmanlı ve çok renkli kalın boya kullanımına dayalı, hareket ve dinamizmi yansıtan soyut ve soyutlama tarzında eserler üretmektedir.