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AKİF MANAF’ın SİYASET KİTABI ÇIKTI!

64 eserle bireysel gelişimde büyük farkındalık yaratan ünlü yazar Akif Manaf, yeni kitabı “Siyaset Nedir ve Nasıl Yapılır? ile gündemde. Yazar bu kitapta siyaset konusunu tüm detaylarıyla kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor. 

AKİF MANAF’ın SİYASET KİTABI ÇIKTI!

64 eserle bireysel gelişimde büyük farkındalık yaratan ünlü yazar Akif Manaf, yeni kitabı “Siyaset Nedir ve Nasıl Yapılır? ile gündemde. Yazar bu kitapta siyaset konusunu tüm detaylarıyla kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor. 

20 Kasım 2019 Çarşamba 12:13
9 Okunma
AKİF MANAF’ın SİYASET KİTABI ÇIKTI!

NEVAL KÜTÜK

Kitapta küresel siyaset üzerine önemli tespitler yer alıyor.  Yazar küresel siyaset üzerine şunları söylüyor: 

“İnsanlığın küresel sorunlarını çözmek için dünyanın siyasal dinamiklerine kuşbakışı bakmak gerekir.”

“Küresel siyasi kaosun nedeni herkesin içindeki kaosun bir araya gelmesidir. Herkes içindeki kaosu küresel kaosun içine akıttı ve onu bu şekilde besledi. O yüzden çözüm küresel kaosu devirmek değil, bireysel kaosu kozmosa dönüştürmektir.”

“Tekâmülsel değişim sayesinde dünya yepyeni bir siyasi fenomene dönüşebilir – nefret ve şiddet barındırmayan bir gezegen olabilir! Bu değişim şimdi gerçekleşmeli, çünkü fazla zaman kalmamış. Buradaki amaç, koşulsuz sevgi saçan değişim dansını tüm dünyayla paylaşmaktır.”

Çünkü paylaşmak var olmak demektir ve var olmak mutlu olmak demektir. Keza insanlar koşulsuz sevgi ve nedensiz saadetle dolarsa Üçüncü Dünya Savaşı asla gerçekleşmez. Onun yerine yeryüzünde Birinci Dünya Barışı ortaya çıkar.”

“Dünyadaki yıkımı durdurmak için silahlara değil müziğe, şarkıya, dansa, sevgiye, tekâmüle, yaratıcı güce, değişime ve saadete ihtiyaç var. O zaman doruğa ulaşacak  tekâmül ve değişim gücü tüm dünyayı yıkımdan koruyacaktır.”

Kitaptan Başlıklar:

Bu kitabı okuyan herkes siyaset konusundaki bütün sorularına cevap bulacak!

-Siyaset nedir?

-Siyaset dinamikleri nedir?

-Siyaset psikolojisi nedir?

-Siyaset merdiveni nedir?

-Siyaset tohumları nedir?

-Siyaset değişimi nedir?

-Siyaset dünyası nedir?

-Siyaset tutkusu nedir? 

-Siyaset gücü nedir?

-Siyaset sevgisi nedir?

-Siyaset ideali nedir?

Kişisel gelişim meraklılarının yakından takip ettiği, günümüzün en sıra dışı yazarlarından Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret gibi insana dair hemen her konuda 64 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 

Kitap & Bülten Bilgi : 

0543 301 03 27

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KitapNEVAL KÜTÜKAKİF MANAFSiyasetönce Vatan
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