Akif Manaf imza günü

NEVAL KÜTÜK

Kadın Psikolojisi

(İnkılâp Kitabevi – Historia AVM Mağazası)

14 Eylül 2019 saat 16:00

“Bir kadını anlamak hem zor, hem de kolaydır; bazen ise imkânsızdır. Kadını nesneye indirgemiş ve ön yargılarla şartlanmış kişi, bir kadını asla ve asla anlayamaz. Kadını doğru anlayabilmek için asırlarca oluşmuş ön yargılardan özgürleşmek gerekir.”

Bu gerçekten yola çıkan kitap, kadını anlamak, idrak etmek ve herşeyden öte gerçekten sevmek için yazılmış çok önemli bir eser. Hem kadınlar hem erkekler, bu kadar çarpıcı, gerçek bir anlatımla karşılaşmadınız. “Mutlaka Okuyun!”

Arka Kapaktan:

Bugüne kadar kadın psikolojisi hep erkeklerin bakış açısından ele alınmıştır. Dünyada ilk defa kadın psikolojisi bir erkek tarafından değil, bir ebedi ruhi varlık tarafından sunulmaktadır. Kadın psikolojisini gerçekten anlamak için birey bir erkek veya bir kadın gibi değil, erkek veya kadın bedenine sahip olan ebedi ruhi varlık gibi hareket etmelidir. İşte, yalnızca o zaman birey kadın psikolojisini tüm ayrıntılarıyla idrak edebilir.

Eser AZ Kitaptan çıkmış.

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