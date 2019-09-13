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Akif Manaf imza günü

Ünlü yazar Akif Manaf büyük merakla beklenen yeni kitabı KADIN PSİKOLOJİSİ’nin imza gününde okurlarıyla buluşuyor. 63 önemli eserle bireysel gelişimde büyük farkındalık yaratan yazarın yeni kitabı, evren kadar derin “KADIN”ı dünyada ilk kez bu derece objektif, tarafsız, bedensel ve zihinsel koşullanmaların ötesinde, içsel özün gözlemiyle ve tüm  çarpıcı gerçekliği ile anlatıyor. Yazar, “sizler de öyle okuyun” diyor. Çok konuşulacak ve çok okunacak bir kitap!

Akif Manaf imza günü

Ünlü yazar Akif Manaf büyük merakla beklenen yeni kitabı KADIN PSİKOLOJİSİ’nin imza gününde okurlarıyla buluşuyor. 63 önemli eserle bireysel gelişimde büyük farkındalık yaratan yazarın yeni kitabı, evren kadar derin “KADIN”ı dünyada ilk kez bu derece objektif, tarafsız, bedensel ve zihinsel koşullanmaların ötesinde, içsel özün gözlemiyle ve tüm  çarpıcı gerçekliği ile anlatıyor. Yazar, “sizler de öyle okuyun” diyor. Çok konuşulacak ve çok okunacak bir kitap!

13 Eylül 2019 Cuma 15:13
6 Okunma
Akif Manaf imza günü

NEVAL KÜTÜK

Kadın Psikolojisi 

(İnkılâp Kitabevi – Historia AVM Mağazası)  

14 Eylül 2019 saat 16:00 

“Bir kadını anlamak hem zor, hem de kolaydır; bazen ise imkânsızdır. Kadını  nesneye indirgemiş ve ön yargılarla şartlanmış kişi, bir kadını asla ve asla  anlayamaz. Kadını doğru anlayabilmek için asırlarca oluşmuş ön yargılardan özgürleşmek gerekir.” 

Bu gerçekten yola çıkan kitap, kadını anlamak, idrak etmek ve herşeyden öte gerçekten sevmek için yazılmış çok önemli bir eser. Hem kadınlar hem erkekler, bu kadar çarpıcı, gerçek bir anlatımla karşılaşmadınız. “Mutlaka Okuyun!”

Arka Kapaktan:

Bugüne kadar kadın psikolojisi hep erkeklerin bakış açısından ele alınmıştır. Dünyada ilk defa kadın psikolojisi bir erkek tarafından değil, bir ebedi ruhi varlık tarafından sunulmaktadır. Kadın psikolojisini gerçekten anlamak için birey bir erkek veya bir kadın gibi değil, erkek veya kadın bedenine sahip olan ebedi ruhi varlık gibi hareket etmelidir. İşte, yalnızca o zaman birey kadın psikolojisini tüm ayrıntılarıyla idrak edebilir.

Eser AZ Kitaptan çıkmış. 

Bülten İletişim 

Elçin Erener - [email protected]

0532 284 17 90

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 13.09.2019 08:16
Anahtar Kelimeler:
HistoriaInkılap KitabeviKadın PsikolojisiAKİF MANAFİmza Günü
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