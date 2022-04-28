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Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali

28 Nisan 2022 Perşembe 16:22
Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali

VAN - Van Gölü'ndeki, badem ağaçlarının çiçek açtığı Akdamar Adası'nda badem çiçeği festivali düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle her mevsim farklı güzelliğe bürünen Akdamar Adası’nda ‘Badem Çiçeği Festivali düzenlendi. Festivale, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Büyükşehir Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Van TSO Başkanı Necdet Takva, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HALAY ÇEKİLDİ, ŞİİRLER OKUNDU

Festival, Gevaş ilçe merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Gelen ziyaretçiler 20 dakikalık tekne yolculuğunun ardından adaya ulaştı. Akdamar Kilisesi önünde düzenlenen etkinlikler kapsamında folklor ekibi gösteri yaptı. Bu sırada fotoğraf çekimi için adaya gelen gelin ve damat ile birlikte Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri halay çekti. Şiirlerin okunduğu festivalde yerel sanatçılar da Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi.

‘ANADOLU İSLAM MEDENİYETİNİN EN BÜYÜK SEMBOLÜDÜR’

Festivalde konuşan Vali Bilmez, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, bundan sonra her yıl düzenli olarak Badem Çiçeği Festivalini badem çiçeklerinin açıldığı sezonda yapacaklarını söyledi. Vali Bilmez, "Buradaki temel amacımız, bir taraftan kentimizi onlarca medeniyete ait bağrında halen dimdik ayakta tuttuğu eski eserleri dünyaya tanıtmak, bir taraftan da doğal güzelliklerimizi, zenginliklerimizi muhafaza edip, bölge insanımızın yaşamını kültürünü folklorunu, müziğini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu Türk kültürümüzü, ülke kültürümüzün bir parçası olan Van kültürü de inşallah buradan hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtacağız. Akdamar Kilisesi Anadolu da İslam medeniyetinin en egemen olduğu dönemde yapıldı. Bu da Anadolu İslam medeniyetinin en büyük sembolüdür" dedi.

Kente problemlerin değil, huzur ve halayların yakıştığını belirten Vali Bilmez, "İnşallah güvenlik güçlerimizin bölgede sağladığı asayiş sonrası hem turizmde hem hayvancılıkta hem sanayimizde ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz. İnşallah devamı da gelecek. Şehrin huzuruna, güvenliğine asayişine, kardeşliğine, barışına da yöre halkının da dört elle sarılacağına inanıyorum" diye konuştu.

Adaya gelen konuklar, karlı Artos Dağı, Van Gölü'nün turkuaz mavisi ve açan badem ağaçları ile birlikte seyrine doyumsuz manzara karşısında bol bol fotoğraf çektirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu da "Bu yıl festivalimizin ilkini gerçekleştirdik. Her yıl yaparak bunu sürekli hale getireceğiz. Etkinliklerle kentin turizmine önemli katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akdamar AdasıBadem çiçeği Festivali
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