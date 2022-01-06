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AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ JÜRİLERİ AÇIKLANDI

18. Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri açıklandı. Akbank Kısa Film Festivali 21-31 Mart 2022 tarihleri arasında 18.kez düzenlenecek. ‘

06 Ocak 2022 Perşembe 17:37
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AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ JÜRİLERİ AÇIKLANDI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Ulusal Yarışma Festival Kısaları’ ana jüri üyeleri oyuncu Büşra Develi, yönetmen Nisan Dağ, oyuncu Okan Bayülgen, görüntü yönetmeni Cevahir Şahin ve Akbank Sanat müdürü Derya Bigalı’dan oluşuyor.

20 yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerini festival bünyesinde toplamak ve bu alandaki üretimleri teşvik etmek amacıyla ilk kez düzenlenecek genç bakışlar yarışmasını, ona jüri üyeleriyse oyuncu Özge Gürel, şair, yayıncı Dündar Hızal ve yönetmen Ahu Öztürk olarak belirlendi.

5.kez gerçekleşecek olan Akbank Kısa Film Forum ana jüri üyeleri ise yazar senarist Ayfer Tunç, yönetmen Selman Nacar ve yapımcı Bulut Reyhanoğlu olarak açıklandı. Festivalin yarışma bölümüne başvuran eserler arasından festival jürisinin değerlendirilmeleriyle belirlenecek ulusal yarışma bölümünde ‘En İyi Kısa Film’ 40 bin Türk Lirası, Uluslararası Yarışma Bölümü’nde ‘En İyi Uluslararası Film’ ise 5 bin dolarla ödüllendirilecek.    

Önce Vatan Gazetesi

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