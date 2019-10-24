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Aile boyu sanat

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 20 yıllık mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), yıllardır eserler ortaya çıkardığı sanatı eşine ve kızına öğretti. Aile boyu sanata gönül veren 'Altınorak' ailesi, birlikte atölye çalışmaları yapıyor.

Aile boyu sanat

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 20 yıllık mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), yıllardır eserler ortaya çıkardığı sanatı eşine ve kızına öğretti. Aile boyu sanata gönül veren 'Altınorak' ailesi, birlikte atölye çalışmaları yapıyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:15
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Aile boyu sanat

HATAY - Reyhanlı’daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Merdan Altınorak, 20 yıl önce hobi olarak mozaik sanatına başladı. Mozaik sanatı yıllar geçtikçe Altınorak'ın mesleği haline geldi. İlerleyen yıllarda ise bu defa hurda parçalarından heykeller yapmaya başlayan Altınorak'ı örnek alan kızı Dilara Altınorak (19) da resim, mozaikle resim, hurda parçalarından heykeller yapmaya başladı. Anne Nur Altınorak ise eşi ve kızının hurda parçalarından yaptığı heykelleri mozaikle süslemeye başladı.

EŞİNİ DESTEK, KIZINDAN ÖRNEK ALDI

Altınorak’ın eşi Nur Altınorak (43), en büyük desteği eşinden, ilhamı da kızı Dilara’dan  aldığını söyledi. Hurda ve mozaikle çalışmaya başlayan kızı Dilara’yı örnek aldığını belirten Nur Altınorak, “Bir anda kendimi hurda ve mozaik sanatının içinde buldum. En büyük desteği de eşimden alıyorum. Burada, hurda ile 3 boyutlu eserler ortaya çıkarıyor daha sonra da bunları mozaikle süslüyorum. Ortaya daha farklı eserler çıkmaya başladı. İşi severek ve isteyerek yapıyor ve büyük zevk alıyorum” dedi.

SANAT AİLEDE SEVGİYİ ARTIRIR

Lise son sınıf öğrencisi Dilara Altınorak ise babasının sanata olan ilgisiyle kendisinin de bu yolda ilerlediğini belirterek, “Babamın sanatçılığından faydalanmak ve gelecekte iyi bir hurda ve mozaik sanatçısı olmak için onu örnek aldım. Sanat, aile içerisinde sevgi ve saygıyı artırır. Babamla birlikte çalışıyorum, 19 yaşında sanatla iç içe oldum. 4-5 yıldır mozaik resim yaparken son 5 aydan bu yana da hurda ile çeşitli heykeller yapmaya başladım. En büyük desteği babam ve annem ile öğretmenlerimden aldım. Sanatçı bir ailenin ferdi olduğum için mutluyum. Ailecek sanatsal yönlerimiz gelişmiş durumda" diye konuştu.

AİLECE SANATÇI OLDUK

Mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, meslek yaşamında en önemli kazancının ailece sanata olan ilgilerinin artması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“20 yıldır sanatla uğraşıyorum. Bu yıl benim için en güzel yıl oldu. Çünkü ailem de sanat kervanıma katıldı. Eşim ve kızımla birlikte heykel ve mozaik sanatında ilerleme kaydettik. Eşim 3 boyutlu mozaiği hurda ile süsleyince ortaya çok güzel fikirler çıktı. Kızımda bir süredir mozaik resim, hurda ile heykeller yapmaya başladı. Ailece sanatla uğraşıyoruz. Bundan da çok mutluyum tüm ailelerinde de herhangi bir sanatla uğraşmalarını tavsiye ederim."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Boyu SanatHatay
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