Ahşap heykellerin en büyüğü 4 metre, en küçüğü 5 santim

ANTALYA - Antalya'da, harabe gecekonduyu atölyeye çeviren ileri geri dönüşüm (driftwood) sanatçısı Adnan Ceylan, doğadan kopup, nehir yolları ile sürüklenen odun ve ağaç parçalarından hazırladığı özel koleksiyonu tamamladı. 4 metre boyunda at heykelinden 5 santimetrelik fare heykeline, farklı büyüklükte parçaların yer aldığı koleksiyon, sergilenecek.



Kendisini 'ileri geri dönüşüm sanatçısı' olarak adlandıran Adnan Ceylan, doğadan kopup, nehir yolları ile sürüklenerek, bir araya toplanan odun ve ağaç parçalarından heykel ile ev aksesuarları yapıyor. Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde harabe gecekonduyu atölyeye çeviren Ceylan, burada hazırladığı 20 heykeli özel sergi ile sanatseverlere sunacak.



Heykel yapımının büyüklüğüne göre 2,5- 3 ay sürdüğünü anlatan Adnan Ceylan, "Antalya, Türk turizminin başkenti. Burada öyle bir sergi hazırlamak istiyorum ki turistler bu heykelleri gördüğünde 'Evet, bu şehirde sanatın ruhu' var desin. Koleksiyonda 4 metre boyunda at heykeli de 5 santimetrelik fare heykeli de bulunuyor. Tüm heykeller, tamamen geri dönüşümle elde edilen ham maddeden, sedir ormanlarından adım adım yürüyerek toplanan ağaç parçalarından yapıldı" dedi.



At, boğa, kartal, balık, köpek, geyik ve fare gibi hayvanların odundan heykellerini yaparak farklı koleksiyon oluşturduğunu aktaran Ceylan, "Modern malzeme ile seri üretilen pahalı eşyalar yerine doğal ve basit malzemelerden yapılmış objelerle insanın temel ihtiyaçlarının karşılanabileceğini göstermek istiyorum. Suda sürüklenmiş ağaç dalları gibi basit malzemeleri kullanıp, çok değerli objeler yapılabileceğini göstermenin mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.



6 HEYKEL CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE



Dünyada driftwood sanatıyla ilgilenen sayılı kişilerden olduğunu belirten Adnan Ceylan, Rahmi Koç'un evi için kartal, Ali Koç'un ofisi içinse at heykeli yaptığını belirtti. Ceylan, "Son yaptığım 2 at heykeli sergilendikten sonra Orta Doğu'nun önemli bir ülkesini yöneten liderin sarayının önünde sergilenecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de 6 heykelim var. Bunlar bir sanatçı olarak benim madalyalarım. Oraları binlerce insan ziyaret ediyor; geri dönüşüm heykellerimi görüyor, inceliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.



Uygun parça bulabilmek için sedir ormanlarında arama yaptığını da anlatan Ceylan, bir boğanın tasarımı için 2 bin 500 metrede yıkılmış ağaçların parçalarını topladığını söyledi. Ceylan, "İşin özünde insan eli değmemiş, doğanın ruhunu taşıyan odun parçaları var. Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığım özel izinle sadece ölmüş veya uzun süre önce yıkılmış ağaçların parçalarını topluyorum ve heykelimi yapıyorum" diye konuştu.