Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1471
ALTIN
437.420
DOLAR
7.3868
STERLİN
10.0810
EURO
8.9384
20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
20 adet taşınmaz ihale...
Akademik Personel Alınacak
Altınbaş Üniversitesi 23 akademik...
50 Gayrimenkul Satışa Çıkarıldı
50 Gayrimenkul Satışa Çıkarıldı
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78...
31 adet dükkan kiraya verilecek
31 adet dükkan kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ahmet Hamdi Tanpınar fotoğraflarla anıldı

Yıldırım'da, Bursa'da Zaman Sergisi: Ahmet Hamdi Tanpınar fotoğraflarla anıldı

28 Ocak 2021 Perşembe 11:49
56 Okunma
Ahmet Hamdi Tanpınar fotoğraflarla anıldı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

YILDIRIM BELEDİYESİ, TÜRK EDEBİYATININ ÖNDE GELEN YAZARLARINDAN AHMET HAMDİ TANPINAR’I VEFATININ 59. YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE DÜZENLEDİĞİ “BURSA’DA ZAMAN’ KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ İLE ANDI.

BAŞKANI OKTAY YILMAZ: AHMET HAMDİ TANPINAR’I YAD ETMEK, HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞİ HATIRLATMAK VE GEÇMİŞTEKİ BURSA FOTOĞRAFLARIYLA BU ANI YAŞATMAK ADINA BÖYLE BİR SERGİ AÇTIK.İNŞALLAH YAPACAĞIMIZ BİR DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASINDA DA BİR ÇEŞMEMİZE AHMET HAMDİ TANPINAR’IN İSMİNİ VEREREK KENDİSİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ.

BURSA- Türk Edebiyatı’nın önde gelen yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar, Yıldırım Belediyesi tarafından vefatının 59. yıldönümünde düzenlenen Eski Bursa fotoğraflarının oluşturduğu “Bursa’da Zaman’ adlı fotoğraf sergisi ile anıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Beş Şehir’ adlı eserindeki “Bursa’da Zaman” başlıklı yazısından yola çıkan Yıldırım Belediyesi, Davutdede Metro İstasyonu’nda gerçekleştirdiği “Bursa’da Zaman Fotoğraf Sergisi” ile çok sayıda sanatseveri zengin içerikleri ile dikkatleri üzerine çeken Eski Bursa fotoğrafları ile buluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide ziyaretçiler nostaljik anlar yaşarken, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anma fikri ile yola çıkılan bu yolculukta duygu dolu anlar yaşandı.

BU ŞEHRİN BİR RUHU VAR

Sergiyi ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Beş Şehir’ eseriyle Bursa’nın tanınmasında önemli bir imzası olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ı vefatının 59. yılında rahmetle ve minnetle yad ettiklerini belirterek, “Bugün düzenlediğimiz “Bursa’da Zaman” sergisiyle beraber de hatırasını yad ediyoruz. Bursa, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ifadesiyle bir ebedi eser, ecdadımızın bir ibadet gibi inşa ettiği bir eser, bir şairin şiiri gibi nakış nakış işlenmiş. Bir inşaat çalışması gibi değil bir ibadet yapar gibi genişlemiş, büyümüş bir şehir burası. Dolayısıyla da bu şehrin bir ruhu var. Yapılan tüm inşai çalışmalar aslında bu ruhun bir bedene bürünmesidir. Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa’yı böyle tarif ediyor. Bizde hem kendisini yad etmek adına hem de hemşehrilerimize geçmişi hatırlatmak, geçmişteki Bursa fotoğraflarıyla bu anı yaşatmak adına böyle bir sergi açtık. İnşallah yapacağımız bir dönüşüm çalışmasında da bir çeşmemize Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ismini vererek kendisini ölümsüzleştirmiş olacağız” diye konuştu. Konuşmasının ardından ise “Bursa’da Zaman Fotoğraf Sergisi”ndeki anı defterine düşüncelerini yazan Başkan Yılmaz, şu satırları kaleme aldı; Bunca yıl sonra dahi Bursa’nın o efsanevi ve halisane tarafları, o ruhun hala yaşamakta olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Bu halisane yan bazen bir sokak ismi, bir mezar taşı, bazen bir türbe, bir cami, hani çeşme olarak yolumuzu, ufkumuzu aydınlatmakta. Bu sergide emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Davutdede Metro İstasyonu’nda gerçekleştirilen sergi, 29 Ocak’a kadar ziyarete açık olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi Tanpınar Fotoğraflarla Anıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BUÜ'li öğrenciler kuraklığa sanat ile dikkat çekti
BUÜ'li öğrenciler kuraklığa sanat ile dikkat çekti
Güher ve Süher Pekinel’e Alman Liyakat Nişanı
Güher ve Süher Pekinel’e Alman Liyakat Nişanı
78. VENEDİK FİLM FESTİVALİ’NİN JÜRİ BAŞKANI BELLİ OLDU
78. VENEDİK FİLM FESTİVALİ’NİN JÜRİ BAŞKANI BELLİ OLDU
LEADERS KATILIMCILARI MAJİ ART GALLERY’DE... 
LEADERS KATILIMCILARI MAJİ ART GALLERY’DE... 
“Face to Face 2” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...
“Face to Face 2” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...
Karslıoğlu: Pandemi sürecinde özel tiyatrolara destek verildi
Karslıoğlu: Pandemi sürecinde özel tiyatrolara destek verildi
4 AYRI DİLDE DERGİ ÇIKIYOR
4 AYRI DİLDE DERGİ ÇIKIYOR
Holokost Döneminde Saklanan Hatıralar Açık Arttırmaya Çıktı
Holokost Döneminde Saklanan Hatıralar Açık Arttırmaya Çıktı
Meltem Ulu’dan Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu
Meltem Ulu’dan Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma