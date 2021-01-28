Ahmet Hamdi Tanpınar fotoğraflarla anıldı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

YILDIRIM BELEDİYESİ, TÜRK EDEBİYATININ ÖNDE GELEN YAZARLARINDAN AHMET HAMDİ TANPINAR’I VEFATININ 59. YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE DÜZENLEDİĞİ “BURSA’DA ZAMAN’ KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ İLE ANDI.

BAŞKANI OKTAY YILMAZ: AHMET HAMDİ TANPINAR’I YAD ETMEK, HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞİ HATIRLATMAK VE GEÇMİŞTEKİ BURSA FOTOĞRAFLARIYLA BU ANI YAŞATMAK ADINA BÖYLE BİR SERGİ AÇTIK.İNŞALLAH YAPACAĞIMIZ BİR DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASINDA DA BİR ÇEŞMEMİZE AHMET HAMDİ TANPINAR’IN İSMİNİ VEREREK KENDİSİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ.

BURSA- Türk Edebiyatı’nın önde gelen yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar, Yıldırım Belediyesi tarafından vefatının 59. yıldönümünde düzenlenen Eski Bursa fotoğraflarının oluşturduğu “Bursa’da Zaman’ adlı fotoğraf sergisi ile anıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Beş Şehir’ adlı eserindeki “Bursa’da Zaman” başlıklı yazısından yola çıkan Yıldırım Belediyesi, Davutdede Metro İstasyonu’nda gerçekleştirdiği “Bursa’da Zaman Fotoğraf Sergisi” ile çok sayıda sanatseveri zengin içerikleri ile dikkatleri üzerine çeken Eski Bursa fotoğrafları ile buluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide ziyaretçiler nostaljik anlar yaşarken, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anma fikri ile yola çıkılan bu yolculukta duygu dolu anlar yaşandı.

BU ŞEHRİN BİR RUHU VAR

Sergiyi ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Beş Şehir’ eseriyle Bursa’nın tanınmasında önemli bir imzası olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ı vefatının 59. yılında rahmetle ve minnetle yad ettiklerini belirterek, “Bugün düzenlediğimiz “Bursa’da Zaman” sergisiyle beraber de hatırasını yad ediyoruz. Bursa, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ifadesiyle bir ebedi eser, ecdadımızın bir ibadet gibi inşa ettiği bir eser, bir şairin şiiri gibi nakış nakış işlenmiş. Bir inşaat çalışması gibi değil bir ibadet yapar gibi genişlemiş, büyümüş bir şehir burası. Dolayısıyla da bu şehrin bir ruhu var. Yapılan tüm inşai çalışmalar aslında bu ruhun bir bedene bürünmesidir. Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa’yı böyle tarif ediyor. Bizde hem kendisini yad etmek adına hem de hemşehrilerimize geçmişi hatırlatmak, geçmişteki Bursa fotoğraflarıyla bu anı yaşatmak adına böyle bir sergi açtık. İnşallah yapacağımız bir dönüşüm çalışmasında da bir çeşmemize Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ismini vererek kendisini ölümsüzleştirmiş olacağız” diye konuştu. Konuşmasının ardından ise “Bursa’da Zaman Fotoğraf Sergisi”ndeki anı defterine düşüncelerini yazan Başkan Yılmaz, şu satırları kaleme aldı; Bunca yıl sonra dahi Bursa’nın o efsanevi ve halisane tarafları, o ruhun hala yaşamakta olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Bu halisane yan bazen bir sokak ismi, bir mezar taşı, bazen bir türbe, bir cami, hani çeşme olarak yolumuzu, ufkumuzu aydınlatmakta. Bu sergide emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Davutdede Metro İstasyonu’nda gerçekleştirilen sergi, 29 Ocak’a kadar ziyarete açık olacak.