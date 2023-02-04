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Agartha Tünelleri, Agartha’nın sır perdesini aralıyor!

Erkan Erten’in 90’ lı yıllardan bu güne yaptığı araştırmalar sonunda kurgusal bir bütünlükle kaleme aldığı ‘’Agartha Tünelleri’’ adlı kitabında; Kız Kulesi’nin sırlarla dolu hikâyesi, İstanbul’un Meryem Ana’nın şehri olduğuna dair bulguları ve İstanbul’un altındaki tünellerden tarihi mekânlara geçitlerin olduğu, birbirine bağlı hikâyelerle dünyanın en eski bilinmeyeni yer altı ülkesi Agartha’nın sır perdesini aralıyor.

04 Şubat 2023 Cumartesi 11:48
Agartha Tünelleri, Agartha’nın sır perdesini aralıyor!

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Agartha Tünelleri Thule Cemiyeti kurucusuŞefik Hüsnü olarak bilinen Baron Von Sebottendorf, 1456 yılında İstanbul’a gelerek kutsal emanetlerini almak isteyen İtalyanlar, II. Abdülhamit’in emanete ulaşarak teşhir etmesi,  Kız Kulesi efsanelerinden birininyeniden gün ışığına çıkması gibi yaşanmış hikâye ve ana karakterlerin kurgusal bir dille anlatıldığı merak uyandıran çarpıcı bir roman.

Yazarın daha önce kaleme aldığı ‘’Evde Yokuz ‘’ adlı tiyatro oyun kitabı ve ‘’Bir Devrimcinin Hatıra Defteri’’  adlı eserleri bulunuyor. İnternet üzerinden satın alabileceğiniz Agartha Tünelleri okudukça merak uyandıran, dijital platformlarda dizi olabilecek nitelikte bir eser.

Kitap hakkında

Agartha, Atlantis ve Mu kıtalarının yıkımı öncesinde oralardan kaçan ve yer altında yaşamlarına devam eden üstün ırkın ülkesi. Yer üstüne birkaç kez çıkmayı denemelerine rağmen, insan ırkının yeterince medeni olmadığına kanaat getirerek tekrar yer altına çekilirler ancak yer üstü ile bağlarını hiç kesmezler. Yeryüzünde Agartha’ya ulaşılan birçok kapı ve geçit olduğu, bu tünellere girip kaybolanlardan bahsedilir. Donuktaş Mabedi ve Kapalıçarşı’da bu tünellere girip kaybolan insanların haberleri, Çemberlitaş altında Hz. İsa’nın çarmığa gerildiği çiviler ve kutsal kasenin olduğu iddiaları. 1918 senesinde Vatikan’dan gelen papazların yakalanıncaya kadar gizlice bu alanı kazmaları, 1929 senesinde Danimarkalı Teosof Vett’in kazma girişimleri,birkaç yıl önce İstanbul’un röntgeni çekildiği ve Çemberlitaş Meydanı’nın altında aynı şekilde bir meydan daha olduğu iddia edilmesi gibi onlarca nedenden Agartha’nın en yüce giriş kapısının İstanbul’da olduğu fikrinden yola çıkarak, bu kapıyı açan tek ve kutsal anahtar Meryem ve ona ulaşmak için birbiriyle mücadele eden iki grubun hikayesi.

Yazar hakkında

1978 yılı doğumlu Erkan Erten, ilk ve orta eğitimini Şişli Talatpaşa ilk öğretim okulu, Lise eğitimini Kağıthane Profilo Anadolu Meslek Lisesi, Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. 2000 – 2002 yılları arasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde Tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı. 2001 yılında yine Kadıköy halk eğitim merkezi Dramatik Tiyatro oyunculuğu dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 2010 yılında otomotiv sektöründe çalışan aile şirketini yönetmeye başladı.  Danimarka ve Almanya’da sektörle ilgili konferanslara katıldı. Çalıştığı alana yönelik eğitimler vermeye devam eden Erten, aynı zamanda Türkiye’nin en üst düzey Google yerel rehberi. Tarihi mekânları incelemek ve fotoğraf çekmek hobileri arasında yer alan yazarın 2015 yılında ‘’Evde Yokuz’’,  2019 yılında ‘’Bir Devrimcinin Hatıra Defteri, adlı eserleri okuyucusu ile buluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan ErtenAgartha Tünelleri
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