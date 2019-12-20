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Ağaç kökleri heykele dönüştü 

“Doğadan Sanata” isimli sergisi Maltepe TSKM’nde açıldı 

Ağaç kökleri heykele dönüştü 

“Doğadan Sanata” isimli sergisi Maltepe TSKM’nde açıldı 

20 Aralık 2019 Cuma 15:36
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Ağaç kökleri heykele dönüştü 

YUSUF TOLGA ÜNKER

Orman Yüksek Mühendisi İsmet Yücel’in “Doğadan Sanata” isimli sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. 

İSTANBUL. Orman Yüksek Mühendisi İsmet Yücel’in, TSKM’deki sergisinde  39 yıllık meslek hayatı boyunca görev yaptığı Kastamonu, Adapazarı, Muğla, Giresun, Afyonkarahisar ve Antalya’da, doğadan topladığı ağaç kök ve dallarından oluşan objeleri, doğal yapısını bozmadan, ufak müdahalelerle dönüştürdüğü eserleri yer aldı. Yücel’in, kırılan, çürüyen ağaç dallarını bir kuşa ya da soyut bir kavrama dönüştürdüğü eserleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

YÜCEL’İN MACERASI PEMBE PANTER İLE BAŞLADI:

Görevi gereği doğada gezerken bazı objelerin dikkatini çektiğini belirten Yücel, “1970’li yıllarda Pembe Panter isimli bir karakter vardı. Dere içinde buna benzer bir obje gördüm. ‘Beni kurtar diyordu.’ Serüvenim bu şekilde başladı. Babam memlekette marangozdu. Ahşaba yakınlığım vardı. Bu objeleri hobi olarak, zevk ve estetik anlayışıma göre topladım. Kabuk, kırık fazlalıklarını temizleyerek nasıl bir objeyi andırıyor diye karar verip kaideye oturtarak görünür ve sunulur hale getirdim.” dedi. Açtığı sergilerle farkındalık yaratmak istediğini belirten Yücel, “İnsanlara doğada görünen hiçbir şeyin anlamsız olmadığını göstermek istiyorum. Doğada her şeyin bir anlamı ve değeri bulunuyor. Canlıları anlamak için önce cansızları anlamak gerekiyor. Gördüğünüz objeler bir zamanlar canlıydı. Bağlı olduğu ağaçlar kimisi 300, 500, 1000 yıllık ağaçlar, yaşamsal serüvenlerini tamamladıktan sonra yangın, yaşlılık, doğal olaylar sonucu toprağa ulaştı. Sonuçta bütün canlılar toprakla buluşuyor. Bazılarını da ben fark ederek başka bir boyutta yaşama döndürüyorum.” diye konuştu. İsmet Yücel’in sergisi 23 Aralık’a kadar TSKM Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. 

Önce Vatan Gazetesi

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