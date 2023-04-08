"Afife Balesi" Samsun'da opera sahnesine taşınıyor

SAMSUN AA- Koreograf Beyhan Murphy'nin Afife Jale'nin hayatından yola çıkarak yarattığı modern bale ve dans drama yapıtı "Afife"nin müzikleri besteci Turgay Erdener'e ait.

Afife Jale'nin, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yattığı ve tüm yetilerini kaybettiği son döneminden geçmişe dönüşlerle kurgulanan "Afife Balesi", Afife Jale'nin hayatının heyecan, zorluk ve aşk dolu dört dönemine odaklanıyor.

SAMDOB orkestrasının ve kadın korosunun yer aldığı eserin dekor tasarımı Adnan Öngün'e, kostüm tasarımı ise erken yaşta hayatını kaybeden ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan'a ait.

Kıvanç Tepe'nin orkestra ve koro şefi olarak yer aldığı eserin ışık tasarımında Beyhan Murphy ve Oğuz Murat Yılmaz'ın ortak imzası bulunuyor.

Eylül Benek Kuru'nun başkemancı olarak görev yaptığı "Afife Balesi"nin hazırlıkları sürüyor.

"Afife, bizim için sembol bir kadın"

Eserin rejisörü koreograf Beyhan Murphy, AA muhabirine, "Afife Balesi"ni ilk defa SAMDOB'da sahneye taşıdıklarını söyledi.

Eserin ilk kez 1998 yılında Ankara Modern Dans Topluluğu için ortaya çıktığını belirten Murphy, daha sonra İzmir ve Antalya'da sahnelendiğini anlattı.