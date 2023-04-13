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Adana tarım, sanayi ve kent müzeleri ziyaretçilere hazırlanıyor

Adana'da, 1907'de yapılan Milli Mensucat Fabrikası'nın restore edilmesiyle oluşturulan müze kompleksi içinde yapımına devam edilen tarım, sanayi ve kent müzelerinin ziyaretçilere açılması için yoğun çalışma yapılıyor.

13 Nisan 2023 Perşembe 16:35
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Adana tarım, sanayi ve kent müzeleri ziyaretçilere hazırlanıyor

ADANA AA- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlayan restorasyon sonrası ilk etabı Arkeoloji Müzesi olarak 2017'de, ikinci etabındaki Mozaik Teşhir Salonu da 2018'de ziyarete açılan komplekste, üçüncü etapta yer alacak tarım, sanayi ve kent müzeleriyle ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Komplekste, Adana'nın tarım, sanayi ve kent müzeleriyle ilgili geçmişten günümüze malzeme ve ürünlerin yer aldığı toplam 26 bin 479 metrekare kapalı, 13 bin 754 metrekare açık alana sahip üç ayrı salon hazırlandı.

Kentin tarihi boyunca en öne çıkan unsurlarından biri olan tarımla ilgili hazırlanan salonda, Çukurova'nın pamuk, karpuz, ayçiçeği, narenciye, karakılçık buğdayı, şeker kamışı gibi en önemli tarımsal ürünlerin canlandırılması yer alıyor.

Müzede, antik çağlardan itibaren bölgenin önemli tarım ürünü olan zeytin ve zeytinyağı da kendine ayrı bir yer buluyor.

Özellikle pamuk üretiminin Adana sanayisinin gelişimine katkısı vurgulanan Sanayi Müzesi'nde sanayi devrimi ile başlayan makineleşme ve pamuğun iplik haline gelmesi de Milli Mensucat Fabrikası'ndaki iplik üretme bölümünde işleniyor.

Geçmiş yıllardan günümüze elbiselerin de sergilendiği müzede, tekstil ve kumaşın kıyafete dönüşümü de gösteriliyor.

Kent Müzesi salonunda ise Adana'nın kentleşme sürecinin önemli yapılarına ait maketler, kentin eğitim tarihi, ticaret kültürü, çarşıları, çeşitli meslek grupları canlandırmaları, günlük yaşamda kullanılan eşyalar ile şehrin Milli Mücadele'deki yeri konu ediliyor.

"Türkiye'yi hatta bütün dünyayı Adana Müzemize bekliyoruz"

Adana Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin ilk sanayi kuruluşlarından birisi olan Milli Mensucat Fabrikası'nda başlanan müze kompleksi çalışmalarının etap etap devam ettiğini söyledi.

Kompleks içinde geçen yıl başlanan tarım, sanayi ve kent müzelerinin açılışını yapmak üzere yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Yastı, bir yıl gibi kısa sürede bakanlık çalışanlarının büyük özverisiyle her üç müzede eserlerin teşhire hazır hale geldiğini belirtti.

AA

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