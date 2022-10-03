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Adana Lezzet Festivali'ne sayılı günler kala oteller doldu

03 Ekim 2022 Pazartesi 11:32
Adana Lezzet Festivali'ne sayılı günler kala oteller doldu

ADANA  - Adana Valisi Süleyman Elban, 7-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 6'ncı Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne bu yıl 500 bini aşkın kişinin gelmesini beklediklerini belirterek, otellerdeki yatakların tamamının rezerve edildiğini, çevre illerdeki otellerin de dolmak üzere olduğunu söyledi.

Valilik ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, 'Geçmişten geleceğe miras: Mutfak' temasıyla 7-9 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek olan 6'ncı Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Vali Süleyman Elban, Adana kebabı, şalgam suyu, analı-kızlı, ekşili köfte, mumbar, içli köfte, ıspanak başı, şırdan dolması gibi yöresel yiyeceklerin yanı sıra pek çok etkinliği de halkla buluşturacak festival hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen yıldan bu yana festivale hazırlandıklarını dile getiren Vali Elban, ünlü şeflerin ve sektörde öncü isimlerin çeşitli etkinliklerle atölyelerde lezzetseverlerle buluşacağını söyledi.

Festivalin gerçekleştirileceği Merkez Park'ta hazırlıkların neredeyse tamamlandığını aktaran Vali Elban, "Geçen yıl 300 binin üzerinde katılımcımız vardı, bu yıl ise 500 bini geçeriz diye tahmin ediyoruz. Festival tarihini 2 ay önce ilan ettiğimizde, hemen hemen otellerdeki yatakların tamamı rezerve edildi. Muhtemelen civar illerdeki otellerin birçoğunda da rezervasyonlar dolma noktasına geldi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana Lezzet Festivali
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