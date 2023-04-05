Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.990,78
ALTIN
1.252,61
DOLAR
19,25
STERLİN
24,20
EURO
21,17
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adamlar 12 Nisan’da Zorlu PSM’ye Geliyor

Hayata dair her konuda güçlü, derin ve ironik sözlere sahip şarkıları, rock’n roll, blues ve hip-hop çerçevesinde oluşturdukları müzikleriyle Adamlar, 12 Nisan akşamı Zorlu PSM’de unutulmaz bir konsere imza atacak.

05 Nisan 2023 Çarşamba 14:36
2 Okunma
Adamlar 12 Nisan’da Zorlu PSM’ye Geliyor

İSTANBUL- Acının İlacı, Rüyalarda Buluşmuşum, Doldum, Sarılırım Birine gibi kültleşmiş şarkılarının yanı sıra bu sene çıkardıkları EP’leri  ‘Harekete Kimse Mâni Olamaz Part II’ ile dikkatleri üzerine çeken Adamlar, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak.

Tolga Akdoğan (vokal ve elektrik gitar), Berkan Tilavel (davul), Gürhan Öğütücü (elektrik gitar) ve Berat İşçioğlu (bas gitar)'dan oluşan Adamlar, kendi tanımlamalarıyla ‘’hip-hop’tan uzun havaya, tango’dan rock’ın en yoğun hallerine yükselen bir dalgalanmanın içindeki’’ müzikleriyle 12 Nisan 2023 akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

HABER: GİZEM ÇAKAL 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Adamlar12 Nisan Akşamı Zorlu PSMde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Dayanışma İçin Müzik” konserleri 15 Nisan’a kadar devam ediyor
“Dayanışma İçin Müzik” konserleri 15 Nisan’a kadar devam ediyor
76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi
76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi
KAYBETTİĞİ EŞİ,  CAN’I İÇİN 4 KİTAP YAZDI
KAYBETTİĞİ EŞİ,  CAN’I İÇİN 4 KİTAP YAZDI
37'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı
37'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı
Karsu 11 Nisan’da Zorlu PSM’de
Karsu 11 Nisan’da Zorlu PSM’de
“Yüz Yüze” sohbetler Küçükçağlayan’ı ağırladı
“Yüz Yüze” sohbetler Küçükçağlayan’ı ağırladı
Flamenko- Caz’ın yeni starı Antonio Lizana 7 Nisan’da CRR’de!
Flamenko- Caz’ın yeni starı Antonio Lizana 7 Nisan’da CRR’de!
“Godot Geldi” Şehir Tiyatroları’nda
“Godot Geldi” Şehir Tiyatroları’nda
İki kültür mirası daha UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine aday gösterildi
İki kültür mirası daha UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine aday gösterildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi