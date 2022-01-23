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“Adalet ve Demokrasi Haftası Konseri” Uğur Mumcu Kantatı ile Başlıyor

“Adalet ve Demokrasi Haftası Konseri” CRR Yeni Konser Sezonuna Uğur Mumcu Kantatı ile Başlıyor

23 Ocak 2022 Pazar 12:53
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“Adalet ve Demokrasi Haftası Konseri” Uğur Mumcu Kantatı ile Başlıyor

SEVGÜL EROĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 2022 konser sezonu, 29 Ocak’ta, Adalet ve Demokrasi Haftası’nda gerçekleşecek Uğur Mumcu Kantatı konseriyle başlıyor. Konserde, Murat Cem Orhan şefliğinde CRR Senfoni Orkestrası ve Volkan Akkoç yönetiminde CRR Korosu, Turgay Erdener’in Uğur Mumcu Kantatı ve W.A. Mozart’ın Requiem’ini icra edecek.

CRR Senfoni Orkestrası, 29 Ocak Cumartesi akşamı, saat 20.00’de, orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetiminde, Türk basın tarihine adını altın harflerle yazdıran aydın gazeteci-yazar Uğur Mumcu için Turgay Erdener tarafından bestelenen “Uğur Mumcu Kantatı”nı seslendirecek. Kantat’ın metinleri, yazar Şirin Aktemur tarafından, Mumcu’nun yazılarından yararlanılarak oluşturuldu. Kantat tarzında 4 şan solisti ve koro için bestelenmiş olan eser 5 bolümden oluşuyor ve 25 dakika sürüyor. Konserin ikinci bölümünde bir ölüm duası olan, müzik tarihinin en önemli eserlerinden W. A. Mozart’ın tamamlayamadan hayata gözlerini yumduğu son eseri Requiem icra edilecek. 

Görkem Ezgi Yıldırım, Tuğba Mankal, Selva Erdener, Emre Akkuş, Erdener’in eserini, Ayşe Şenoğul, Ezgi Karakaya, Mert Süngü ve Doğukan Özkan’ ise Mozart’ın Requiem’ini seslendirecek solist sanatçılar.

Konser biletleri 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uğur MumcuAdalet Ve Demokrasi Haftası KonseriCRR Yeni Konser SezonuSevgül Eroğluönce Vatan
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