Acı Ot Festivali’ne büyük ilgi

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

ACI OT FESTİVALİ’NDE 300 FAZLA STAND KURULDU

Ortakent – Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Acı Ot Festivali” sona erdi.

MUĞLA - Muğla’nın Bodrum İlçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen “Acı Ot Festivali” renkli görüntülere sahne oldu. Ortakent – Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların desteklediği “Acı Ot Festivali”ne ilgi büyüktü.

Bodrum ve çevresine ait yöresel yiyecek ve çeşitli ürünlerin sergilendiği ve satışa sunulduğu festivalde yüzlerce stand kuruldu, binlerce katılımcı tarafından ziyaret edildi. İki gün süren festival için Ortakent Köy İçi mevkiinde trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde 300’den fazla stand kuruldu.

Yörede yetişen acı ot, tilkişen, ebegümeci, turp otu, şevket-i bostan, kenger gibi otlar; yöresel yemekler ve tatlılar sergilendi. Yiyeceklerin dışında el emeği göz nuru ürünleri de yer aldığı festivale, çevre ilçe ve illerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Festival kapsamında ayrıca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler de düzenlendi.

Standlarda; lokum pilavı, keşkek, bohça katmeri, dürme makarna, bütün karışık ot ve mantar kavurmaları, sarma, kenker dolması, bal, zeytinyağı ve zeytin çeşitleri gibi birçok ürün yer aldı.