AÇEV’DEN BAĞIŞ ÇAĞRISI

NEDRET HOTUN

BURSA

‘Okuyan Bir Gelecek’ projesi kapsamında bugüne kadar 7 bin çocuğu kitap setleriyle buluşturan AÇEV 100 bin çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda yeni yılda herkese çocuklar için bağışta bulunma çağrısı yapıyor. Fazıl Say’ın müziklerini üstlendiği proje kapsamında ünlü isimlerin videoları bugüne kadar 170 binden fazla izlendi. Projeye yılbaşı arifesinde Mert Fırat ve Tilbe Saran da kitap okuyarak destek verdi. Mert Fırat ‘Tarık ve Beyaz Karga’ hikayesini, Tilbe Saran ise ‘ İyi Kalpli Cadı Çiki’yi seslendirdi.

‘Okuyan Bir Gelecek’ projesi 23 Nisan’da toplanan bağışlar sayesinde ihtiyacı olan 7 bin çocuğa ve ailelerine içinde hikaye kitaplarının yanı sıra boya kalemi, oyun hamuru gibi yardımcı malzemelerinin de bulunduğu kitap setleri ulaştırıldı.