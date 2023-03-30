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ABD'den getirilen "Tetrarkh Heykel başı" Yeniden Gövdesiyle Buluştu

ABD'de ele geçirilmesinin ardından mahkeme kararıyla Türkiye'ye iade edilen Anadolu kökenli 12 tarihi eserden "tetrarkh heykel başı", Antalya Müzesi'ndeki vücuduyla birleştirildi.

30 Mart 2023 Perşembe 20:48
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ABD'den getirilen "Tetrarkh Heykel başı" Yeniden Gövdesiyle Buluştu

ANKARA AA- Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla uzun süren davalar sonucu Türkiye'ye iade edilen Anadolu kökenli 12 tarihi eserden "tetrarkh başı"nın, Antalya Müzesi'ne getirilmesinin ardından vücuduyla birleştirilmesi için çalışma yapıldı.

Vücuduyla birleştirilen tetrarkh başı, iade edilen diğer eserle beraber, yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılacak törenin ardından sergilenmeye başlanacak.

"Önce temizlendi, sonra yıllardır ayrı durduğu vücuduyla birleşti"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'dan geldi, önce temizlendi, sonra yıllardır ayrı durduğu vücuduyla birleşti. İadesini sağladığımız 12 eserden biri, Perge kökenli tetrarkh başı. Yarınki törenle birlikte Antalya Müzemizde." ifadelerini kullandı.

İade edilen tarihi eserler

Burdur, Konya, Şanlıurfa, Çanakkale, Manisa, Antalya gibi Türkiye'nin farklı bölgelerine ait 12 tarihi eserin listesi şöyle:

"Tunç boğa arabası (2 adet), Roma dönemi askeri diploma, Neolitik Hacılar Ana Tanrıça figürü, Urartu dönemi terakota vazo, Roma dönemi bronz büst taçlı erkek başı, Killia tipi mermer idol, Hydai Antik Kenti kökenli oinokhoe, Çatalhöyük kökenli taş heykelcik, Roma dönemi tetrarkh heykel başı, Perge Tiyatrosu'ndan heykel başı, Bubon bronz kol ve Septimius Severus heykeli."

AA

Anahtar Kelimeler:
Tetrarkh Heykel BaşıKültür Ve Turizm Bakanlığın
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