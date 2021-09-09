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ABBA 40 YIL ARADAN SONRA GERİ DÖNÜYOR

İsveçli efsane pop müzik grubu ABBA, 40 yıl aradan sonra yeni albümleriyle geri dönüyor.

09 Eylül 2021 Perşembe 10:45
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ABBA 40 YIL ARADAN SONRA GERİ DÖNÜYOR

NEDRET HOTUN

BURSA

Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson ve Björn Ulvaeus'tan oluşan ABBA, Voyage albümünün 5 Kasım'da çıkacağını duyurdu. ABBA 10 şarkısından ‘I Still Have Faith In You’ ve ‘Don't Shut Me Down’ parçalarını da dinleyicilerin beğenisine sundu. 

EUROVISION TARİHİNİN EN İYİSİ

Abba, 1974'te Waterloo ile Eurovision'u kazandıktan sonra 1970'lerde ve 1980'lerin başında birçok şarkıları dünyanın çoğu bölgesinde hit oldu. Waterloo ile 1974'teki yarışmada birinciliği elde eden İsveçli grubun şarkısı, 2005 yılında Eurovision tarihinin en iyisi seçildi.

Grubun 1992'de çıkan ABBA Gold adlı albümü 2008'de İngiltere'de yeniden müzik listelerinin başına oturdu.

Önce Vatan Gazetesi

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NEDRET HOTUNABBAİsveçliönce VatanAlbümYeni40 Yıl
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