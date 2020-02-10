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92’nci Oscar ödüllerinin kazananları belli oldu

ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleşen 92’nci Oscar ödüllerinin kazananları belli oldu.

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:35
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92’nci Oscar ödüllerinin kazananları belli oldu

Yerel Saatle 20.00’de başlayan ödül töreni Dolby Theatre’ın bulunduğu Hollywood’dan canlı yayınlandı. Ödül törenin en ilgi çeken yanı aktris Scarlett Johansson, hem En iyi Kadın Oyuncu hem de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorilerinden aday oldu.

Oscar’ı kazanan ana kategoriler şöyle;

En iyi Erkek Oyuncu ödülünü 'Joaquin Phoenix' Joker filmiyle,

En iyi Kadın Oyuncu ödülünü 'Renée Zellweger' Judy filmiyle,

En iyi Film ödülü 'Parasite' filmine verildi,

En iyi Yönetmen ödülünü Parasite filminin yönetmeni 'Bong Joon-ho',

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü 'Laura Dern' Marriage Story filmiyle,

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü 'Brad Pitt' Once Upon a Time…in Hollywood filmiyle,

En iyi Yabancı Film ödülü 'Parasite' ile Güney Kore,

En İyi Orjinal Senaryo ödülünü Bong Joon-ho 'Parasite' filmiyle aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDLos AngelesOscarödülTören
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