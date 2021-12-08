9. ULUSLARARASI İPEKYOLU FİLM ÖDÜLLERİ Sahiplerini Buldular

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Gecenin sunuculuğunu Janset PAÇAL üstlendiği törende açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Mehmet Güleryüz, “Bu sene de kadim İpekyolunda sinema kervanı kuruldu. Bu yıl 9 uncusunu gerçekleştirdiğimiz festivalimiz yine dolu dolu geçti. Uluslararası İpekyolu Film Ödüllerinin hedefi bu coğrafyada üretilen filmleri görünür kılmaktır. İlk ödüllerini İpekyolu Film Festivalinde almış birçok ulusal ve uluslararası genç yönetmenler yollarına devam ediyorlar. Önümüzdeki yıl festivalimizin 10’uncu yılında daha kapsamlı bir program ile seyirci ile buluşmayı hedefliyoruz.” dedi. Ödül töreni, geçen akşam Beyoğlu Atlas 1948 Sinemasında gerçekleşti.

SETEM Emek Ödülü Yavuz Turgul’a

1975 yılında Arzu Film’le başlayan sinema macerası boyunca senaryoları ve yönettiği filmlerle sinema severlere farklı bir bakış açıları sunan Yavuz Turgul her filmi merakla beklenen ender yönetmenlerimizdendir. Sinema ve reklam piyasasında geçen uzun yıllar Turgul için aynı zamanda Türkiye’deki toplumsal değişim süreçlerini, insan hamurundaki farklılaşmayı, toplumsal çözülmeyi gözlemlemesine yardımcı olur. Turgul, bu gözlemlerini senaryolarında, ürettiği filmlerinde estetik bir bütünlük oluşturarak bize sunar. Senaryosunu yazdığı başta Tosun Paşa, Sultan, Çiçek Abbas, Banker Bilo, Züğürt Ağa, senaryosunu yazıp yönettiği, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu, Muhsin Bey, Eşkıya, Gönül Yarası, Av Mevsimi ve Yol Ayrımı filmleri sadece Turgul sinemasının değil ülkemiz sinemasının aldığı yolda önemli kilometre taşlarıdır.

Uluslararası İpek Yolu Film Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Bu yıl Uluslararası İpekyolu Film Yarışmasına Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan olmak üzere toplamda 3089 film katıldı. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri kapsamında verilen ödüller sahiplerini buldu.

Uluslararası İpekyolu Film Ödüllerini belirleyen Jüri Üyelerimiz:

Film Endüstri Danışmanı Hayet Benkara, Yönetmen Reza Siami ve Yönetmen İlgar Necef

ULUSLARARASI İPEKYOLU KISA FİLM ÖDÜLLERİ

Uluslararası İpekyolu En İyi Kurmaca Film: Tremble / Amil Amal (AZERBAYCAN)

Uluslararası İpekyolu En İyi Yönetmen: Bir Nehir Kıyısında / M.Furkan Daşbilek (TÜRKİYE)

Uluslararası İpekyolu En İyi Senaryo Ödülü: Zamharir / Reza Fathi (İRAN)

Uluslararası İpekyolu Kurmaca Jüri Özel Ödülü: The Bird / Begaly Shibikeyev (KAZAKİSTAN)

Uluslararası İpekyolu Kurmaca Jüri Mansiyon Ödülü: Circular Route / Shraddha Bilwal (HİNDİSTAN)

Uluslararası İpekyolu En İyi Belgesel Ödülü: My Name / Mohammed Alimoradi (İRAN)

Uluslararası İpekyolu Belgesel Jüri Özel Ödülü : Anya / Latif Latifsoy (AZERBAYCAN)

Uluslararası İpekyolu Belgesel Jüri Mansiyon Ödülü : The Last Dance / Ahmed Alsammar (IRAK)

Uluslararası İpekyolu En İyi Animasyon Ödülü: Girl and Cloud / Shokir Kuziboy (ÖZBEKİSTAN)

Belgesel Kategorisi Jüri Üyelerimiz; Jüri Başkanı İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Nezih Erdoğan ve Yönetmen Didem Şahin

ULUSAL BELGESEL KATEGORİSİ

En İyi Belgesel Ödülü: Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi / Orhan Tekeoğlu

Belgesel Dalında En İyi Yönetmen: Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi / Orhan Tekeoğlu

Belgesel Dalında En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi / Serdar Güven Ada’m / Turgay Kural

Belgesel Dalında En İyi Senaryo Ödülü: Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi / Orhan Tekeoğlu

Belgesel Dalında En İyi Kurgu Ödülü: Bulak / Zoran Furkan Cömert

Belgesel Dalında Jüri Özel Ödülü: Ada’m / Turgay Kural

Animasyon Kategorisi Jüri Üyelerimiz; Jüri Başkanı İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Dide Akdağ, Yönetmen Nermin Er ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nefise Abalı

ANİMASYON KATEGORİSİ

Animasyon Dalında En İyi Film Ödülü: Buz İçin Çığlık / Emir Aytemür

Animasyon Dalında Jüri Özel Ödülü: Sudan Çıkmış Balık / Nur Özkaya

Animasyon Dalında En İyi Yönetmen Ödülü: Paralel Evrim / Emrah Özçelik

Animasyon Dalında En İyi Animatör: Pimino / Yiğit Bayram & Kerem Yörük

Animasyon Dalında En İyi Senaryo: Pimino / Kerem Yörük

Kısa Film Kategorisi Jüri Üyelerimiz; Jüri Başkanı Yönetmen ve Senarist Leyla Yılmaz, Yönetmen ve Senarist Murat Şeker ve Yönetmen ve Senarist Rıza Kıraç

KURMACA KATEGORİSİ

Kurmaca Dalında En İyi Film Ödülü: Şero / Mustafa Efelti

Kurmaca Dalında En İyi Yönetmen Ödülü: Şero / Mustafa Efelti

Kurmaca Dalında En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Bir Nehir Kıyısında / Mustafa Yeşilova

Kurmaca Dalında En İyi Senaryo Ödülü: Şero / Mustafa Efelti

Kurmaca Dalında En İyi Kurgu Ödülü: Güzel Havalar / Okan Akgün

Kurmaca Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Güzel Havalar / Burçak Dilekli

Kurmaca Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Hasat / Metin Coşkun

Kurmaca Dalında Jüri Özel Ödülü: Güzel Havalar / Okan Akgün