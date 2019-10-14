BU YILKİ TEMA DOĞAYA DÖNÜŞ

HAVA SU TOPRAK



9. FotoFest FOTOĞRAF FESTİVALİ SONA ERDİ

16 ÜLKE’DEN 230 SANATÇI ESERLERİNİ SERGİLEDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ - NEDRET HOTUN

Dünya’nın sayılı fotoğraf festivalleri arasında gösterilen ve Türkiye’nin en büyük fotoğraf etkinliği olan Bursa FotoFest, bu yıl ‘Hava, su, toprak... Doğaya dönüş’ temasıyla düzenlendi. Festivale Rusya’dan ABD’ye, Hindistan’dan Uruguay’a, İtalya’dan Meksika’ya kadar 16 ülkeden 230 fotoğraf sanatçısı katıldı. 4 Ekimde açılışı gerçekleştirilen Fotofest 13 Ekim akşamı sona erdi.





Festivale yoğun ilgi

Bu yıl 9.uncusu düzenlenen ve her zamankinden daha fazla bir ilgi toplayan Uluslararası FotoFest gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyesi , Bursa Kent Konseyi ve BUFSAD iş birliği ile süregelen festival 4-13 Ekim’de ziyaretçilerini ağırladı. Bu yıl ‘Hava, Su, Toprak: Doğaya Dönüş' temasıyla gerçekleşen festival, 16 ülke, 230 fotoğrafçı, 165 sergi, 2000’den fazla fotoğrafla Türkiye’nin en büyük fotoğraf etkinliği olarak anılıyor. Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, FotoFest küratör Kamil Fırat, TFSF Başkanı Sefa Ulukan katılımıyla festival görkemli bir açılışa sahne oldu. Konuk ülke Rusya’nın da bulunduğu festivale İstanbul Rusya Başkonsolosu Andrey Bravov için alınan yoğun güvenlik önlemleri gözlerden kaçmadı.

Çocuk Fotoğrafçılar

Festivalin en ilgi gören sergilerden biri de küratör Ayhan Polat’ın üstlendiği ‘BUFSAD Çocuk Gözünden Kareler oldu. Hatice Salih, Başaran ve Osmangazi Cavit Çağlar İlkokulu öğrencilerinin çektiği kareler festival ziyaretçilerinin en fazla ilgilendikleri bölüm oldu. Hergün Bursa ve çevresindeki okullarda servis araçları ile taşınan binlerce öğrenci sergi alanlarını gezdi

Instagram

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) yapılan açılış töreninde, festival kapsamında ‘#Doğayadönüş2019’ etiketi ile düzenlenen Uluslararası Instagram Yarışması’nda dereceye giren eserlerin sahipleri de ödüllerine kavuştu. Instagram Fotoğraf Yarışması’nda Hatay’dan Mehmet Aslan birinci olurken, Bursa’dan Aygül Öztürk ikinci, Bangladeş’ten Mohammad Saiful Islam üçüncü oldu. Yarışmada, Serkan Daldal (Antalya), Murat Bakmaz (İstanbul), Mithail Afrige Chowdhury (Bangladeş), Arif Miletli (Antalya), Mürsel Yağcıoğlu (İstanbul) ve Ahmet Kural (Kocaeli) mansiyon aldı. Dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerini, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.

Andrey Buravov’dan teşekkür

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ise BursaFotoFest 2019 için konuk ülke olarak Rusya’nın seçilmesinin tesadüf olmadığını dile getirdi. 2019 yılının Türkiye ve Rusya arasında karma kültür ve turizm yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Buravov, BursaFotoFest’in de program kapsamında önemli yer tuttuğunu ifade etti. Fotoğrafçılığın enteresan bir uğraş olduğunu, insan hayatının etkileyici yönlerini diğer insanlar ve gelecek nesillerle paylaşmaya yaradığını belirten Buravov, etkinlikte emeği bulunanları kutladı.

Açılış programı ve ödül töreninde, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, FotoFest Küratörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Kamil Fırat ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serpil Savaş da birer selamlama konuşması gerçekleştirdi. Törenin ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, platform ziyaretleri yaparak, festivalde sergilenen eserleri inceledi.

Festival 10 gün sürdü.

Her yıl Türkiye’den ve dünyadan 100’den fazla fotoğraf sanatçısını bir araya getiren Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşti. 10 gün süren festival kapsamında sergilerin yanı sıra gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, belgesel film gösterimi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik de fotoğraf meraklılarıyla buluştu. BursaFotoFest’in mekanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Merinos AKKM Fuaye Alanı oldu.

Konuk ülke ‘Rusya’

BursaFotoFest, bu sene konuk ülke olarak Rusya’yı seçti. Rus fotoğraf sanatçıları Alexander Dymnikov, Daniil Kolchanov, Ekaterina Pryanichnikova, Grigory Mumrikov, Igor Mukhin, Ilya Nikitin, Olga Ingurazova, Olga Vorobyova ve Svetlana Yerkovich, festivalde sergileriyle yer aldı. Ayrıca RosPhoto Sergiler Departmanı Küratörü Alexandra Maximova ‘Rus fotoğrafı’, Fotoğraf Tarihi Müzesi Vakfı’ndan Anna Belova da ‘Fotoğraf müzeleri’ konularında deneyimlerini ziyaretçilerle paylaştı. Türkiye’den ise Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bayburt, Giresun, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Yozgat’tan fotoğrafçıların sergileri festival boyunca binlerce fotoğraf sever tarafından ziyaret edildi.





Serpil Savaş: Çocukları fotoğraf makinesi ile tanıştırdık.

Gönüllük esasına dayalı olarak çalışan ve 33 yıldır faaliyet gösteren BUFSAD başkanı Serpil Savaş, derneğin eğitim ve seminerlerinin ileriki süreçte toplumdan foto sanatçısı çıkarmasının hedeflediğini ve amacına ancak bu şekilde ulaşılabileceğini söyledi. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşu olarak kendilerine çok görev düştüğünü , okullara , genç beyinlere, toplumda fotoğrafa ilgisi olan insanlara ulaşarak sosyalleşmelerine çalıştıklarını, bir çatı altında sanat, fotoğraf, proje, portfolyo çalışmalarını sunup değerlendirdiklerini dile getirdi. ‘BUFSAD Çocuk Gözünden Kareler’ projesinin öğretmenlerin katkılarıyla ilkokullara ulaştığını kısa bir eğitimin ardından çocukların fotoğraf makinası ile tanıştıklarını, çok merak ve ilgi ile güzel kareler çıkardıklarına değindi. Bu etkinliğin devam edeceğini içlerinden fotoğrafa yeteneği olan minik öğrencileri keşfedeceklerinin altını çizdi.

Antartika belgeselini çeken Yunus Topal’a yoğun ilgi.

Küresel ısınmaya dikkat çekebilmek için 2 ay boyunca, kutuplarda yaşayarak Antartika belgeselini çeken Yönetmen Yunus Topal izleyiclerden yoğun ilgi gördü, Gösterim sonrasında kısa bir konuşma yapan Topal’ı izleyiciler soru yamuruna tuttular. Soruları tek tek cevaplayan Yunus Topal bu belgeselin gerçekleşmesi için edindiği tecrübeleri ve güçükleri samiyetle paylaştı. Yunus Topal bu belgesel projesini tamamen kendi imkanları ile destek almadan gerçekleştirdiğini söyledi

Süha Derbent; ‘Eğitimimi doğada tamamladım’.

Çekmiş olduğu Vahşi doğa fotoğrafları ile festivalde büyük bir beğeni toplayan Süha Derbent; Festival programı kapsamında düzenlenen söyleşide fotoğrafçılık serüvenini anlattı. "Doğa önce tüm bildiklerimi sınadı ardından gereksiz tüm yüklerimden arındırıp yalın ve doğrudan mutluluğu bana sundu, engin ve dingindi" diyen Derbent, bir insandan olduğundan daha fazlasının çıkmayacağını, hayatta nerede duruyor iseniz o kadar fotoğraf çekilebileceğini vurguladı. Süha Derbent, "Umarım sizinle bir gün tek öğreticinin doğa olduğu topraklarda buluşuruz" diyerek, foto severlerle gösteriminin ardından vedalaştı. Süha Derbent, 1963 İstanbul doğumlu 30 yıldır fotoğrafçılık yapıyor. 80’den fazla ülkede vahşi yaşamı, büyük kedileri, soyu tükenmekte olan hayvanları çekti. Yaptığı işi hayvan davranışı danışmanlığı ve fotoğraf danışmanlığı olarak tanımlıyor. 2 milyondan fazla fotoğrafı bulunan sanatçı 2016 yılında TAV Tourısm ile Nature by Süha Derbent markasını oluşturarak faaliyetlerine devam ediyor.

Kamil Fırat: ‘FotoFest bir Bursa markası oldu’

9.Uluslararası Fotoğraf Festivali küratörü KAMİL FIRAT , festivalin Bursa’nın marka değerini oluşturduğunu ve değer kattığını söyledi.

Festivalin birkaç amacı olması gerektiğini vurgulayan Kamil Fırat, yeni fotoğrafçıların ortaya çıkmasını sağlamak, insanlarla bilgi paylaşımı ve biraraya getirmek’ olduğunu belirtti.

Festivalin bir tarafıyla insanların sosyalleşmesini sağladığını, diğer tarafıyla da yapılan her işin sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan küratör ‘ sürdürülebilirlik, bilinirlik sağlıyor, Rusya’dan , Meksika’dan, Güney Kore’den gelen fotoğrafçıların artık festivalden haberi olduklarını ve Bursa’yı keşfettiklerini’ söyledi.

Lütfü Özgünaydın: Yaşar Kemal’in hayatımda çok önemli bir yeri var.

Festivalin son gününde kapanıştan önce ki son konuşmacısı Erzincan Kemaliye doğumlu fotoğraf sanatçısı ve yazar Lütfü Özgünaydın oldu. Nostaljik Kemaliye fotoğraflarından oluşan gösterisinin ardından fotoğraf serüvenini anlatan Özgünaydın yıllar önce yolunun Yaşar Kemal’le kesişmesinden sonra hayatının nasıl değiştiğini ve Yaşar Kemal’in o zamanlar vermiş olduğu desteğinin meyvelerini hala yediğini dile getirdi. Yaşar Kemal’in yönlendirmesi ile yapmış olduğu projelerinin dünyanın bir çok yerinde segilendiğini anlattı. Son projesi olarak yazarlarla yaptığı söyleşi ve yazarlara çektiği fotoğraf belgesellerine ömrü yettikce devam edeceğini söyledi. Bir çok kitabı bulunan Lütfü Özgünaydın söyleşi öncesinde ve sonrasında kitaplarını imzaladı.