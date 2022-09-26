Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.239,85
ALTIN
972,30
DOLAR
18,46
STERLİN
19,82
EURO
17,83
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor
Bolu Abant İzzet Baysal...
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den 11 adet taşıt satışa çıkarıldı
Türkiye İhracat Kredi Bankası...
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi...
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı İstanbul ili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

822 yıllık Büğdüz Mescidi'nin restorasyonu tamamlandı

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:08
822 yıllık Büğdüz Mescidi'nin restorasyonu tamamlandı

TOKAT'ın en eski mescitlerinden, Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olan Büğdüz boyunun ismini taşıyan 822 yıllık mescitte restorasyon tamamlandı. 

Tokat-Sivas kara yolunun 35'inci kilometresinde yer alan ve 1200 yılında yapıldığı bilinen Selçuklu eseri olan Büğdüz Mescidi, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında restorasyona alındı. Aradan geçen 2 yılın ardından restorasyon çalışmaları tamamlanan mescit aslına uygun olarak hizmet verecek. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, restorasyonu tamamlanan mescit ile ilgili DHA'ya açıklamada bulundu.  

Vali Hatipoğlu, "Anadolu Selçuklularından günümüze kadar miras kalan ancak biraz harabe hale dönmüş olan Büğdüz Mescidi'ni Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün kontrolünde onardık. Hizmete açılma süreci devam ediyor. Şu an oradan geçen vatandaşlarımız seccadeleriyle namaz kılabiliyor. Ancak biz çok kısa zamanda gerekli hazırlıklarını yaparak mescidimizi ibadete açmış olacağız.  Anadolu'nun her tarafından bulunan ve bizim aynı zamanda geleneksel köklerimiz olan bu coğrafyada yaşamımızın izleri olan bu eserlerimiz, bir bir gün yüzüne çıkarılacak ve toplumumuzun hayatına kazandırılacaktır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
822 Yıllık Büğdüz MescidiRestorasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Yardımcısı Yavuz: Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale'ye imzasını attı
Bakan Yardımcısı Yavuz: Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale'ye imzasını attı
Zeytinli Ada, arkeopark projesiyle turizme kazandırılıyor
Zeytinli Ada, arkeopark projesiyle turizme kazandırılıyor
RUMKALE SU SPORLARI FESTİVALİ BAŞLIYOR
RUMKALE SU SPORLARI FESTİVALİ BAŞLIYOR
Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs' heykelleri, Antalya caddelerinde
Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs' heykelleri, Antalya caddelerinde
Bitlis'in tarihi köprüleri araç trafiğine kapalı, yayalara açık olacak
Bitlis'in tarihi köprüleri araç trafiğine kapalı, yayalara açık olacak
Uluslararası Çeşme Müzik Festivali başladı
Uluslararası Çeşme Müzik Festivali başladı
Mardin’in büyülü atmosferiyle tasarlanan Zamarot 1890 kapılarını açıyor
Mardin’in büyülü atmosferiyle tasarlanan Zamarot 1890 kapılarını açıyor
Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
Atilla Çilingir’in yeni kitabı ‘Gece Yarısı Güneşi’ okurlarıyla buluştu
Atilla Çilingir’in yeni kitabı ‘Gece Yarısı Güneşi’ okurlarıyla buluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول