Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1483
ALTIN
415.579
DOLAR
7.1755
STERLİN
10.1290
EURO
8.7066
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap basım hizmeti alınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap...
Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek
Şehir içi yolcu taşıma...
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı Sürekli İşçi Alacak
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı...
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli...
Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor
Sinop İl Özel İdaresi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

80'LER MÜZİĞİ STRES AZALTIYOR

80'li yıllar hit şarkıları yatıştırıcı etkisiyle öne çıktı. İşte diğer stres azaltan müzik türleri ve en çok strese sokan müzikler...

24 Şubat 2021 Çarşamba 19:58
4 Okunma
80'LER MÜZİĞİ STRES AZALTIYOR

NEDRET HOTUN

Müzik türü ile stres ilişkisi çalışmasının sonuçları açıklandı. Buna göre 80'li yıllar hit şarkıları yatıştırıcı etkisiyle öne çıktı. İşte diğer stres azaltan müzik türleri ve en çok strese sokan müzikler...

Hayattaki stres kaynaklarının etkilerine karşı 80'lerin pop şarkılarının stres atmaya yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye merkezli bir kliniğin New York Post'ta yayımlanan yakın tarihli araştırmasında, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 1540 gönüllü ile çalışıldı. Araştırmaya katılanlardan zihinsel stres testine girmeleri istendi ve gönüllüler bu testler sırasında, 60'ların "Golden Oldies", 70'lerin rock şarkıları, 90'ların R&B'si de dahil olmak üzere çeşitli popüler müzik türlerinden oluşan çalma listelerini dinlediler. Pop kültürü deneyi, dubstep (elektronik dans müziği), caz ve modern klasik gibi daha az dinlenen tarzları da içeriyordu. 

Çalışma sonucunda 80’lerde sevilen hitlerini içeren çalma listelerinin katılımcılar üzerinde en sakinleştirici etkiye sahip olduğu, grubun yüzde 96’sının melodileri dinlerken kan basıncında bir düşüş olduğu, yüzde 36’sının da kalp atış hızının düştüğü görüldü. Sakinleştirici şarkılar arasında Joy Division’ın ‘Love Will Tear Us Apart’ı, Blondie’nin ‘Call Me’si, Wham’ın ‘Freedom’ı, Bette Midler’in ‘Wind Beneath My Wings’i ve Pet Shop Boys’un ‘It’s a Sin’i yer aldı. 

Gönüllülerin yüzde 78’inin tekno müzikle kan basıncında bir artış yaşadığı tespit edildi. 

Heavy metal, şaşırtıcı bir şekilde, hem kalp atış hızını hem de kan basıncını düşürmede en etkili olan müzik türleri arasında yer aldı. Metal müzikle birlikte kalp atış hızında yüzde 18’lik,kan basıncında ise yüzde 89’luk düşüş olduğu belirtildi.

Daily Star'da yayınlanan gözlemsel çalışma, 80'lerin en iyi 40 melodisinin birçok dinleyicide nostalji ve pozitiflik duyguları uyandırabileceğini gösterdi.

Çalışmanın sonuçlarına göre, 80'ler müziğinden sonra 2000'li yılların ilk on yılından müzikler, Bridgerton film müziği, 90'ların R&B'si ve klasik müzik kalp hızını ve kan basıncını düşüren, yatıştırıcı nitelikli ilk beş müzik olarak öne çıktı. 

70’lerin rock şarkıları, dubstep (elektronik dans müziği), ‘oldies’ (1950’ler ile 1980’ler arası hitler), caz ve blues ise tekno müziğin hemen üstündeki yerini aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
80LERStresHit şarkılarNEDRET HOTUNönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZORLU PSM DİGİTAL SAHNEDE
ZORLU PSM DİGİTAL SAHNEDE
ŞEHİR YAZARLARINI ARIYOR
ŞEHİR YAZARLARINI ARIYOR
AYSEL GÜREL’İN ŞİİR KİTABI ‘SEVDA’  ÇIKTI
AYSEL GÜREL’İN ŞİİR KİTABI ‘SEVDA’  ÇIKTI
60 YAŞ ÜSTÜ SANAT SEVERLERE SANALTUR
60 YAŞ ÜSTÜ SANAT SEVERLERE SANALTUR
IŞIL YÜCESOY FİKRET ŞENEŞ’İ UNUTMADI
IŞIL YÜCESOY FİKRET ŞENEŞ’İ UNUTMADI
CANDAN ERÇETİN KLİBİNİ HAYRANLARI OLUŞTURDU
CANDAN ERÇETİN KLİBİNİ HAYRANLARI OLUŞTURDU
ARİ BAROKAS İLK SOLO ALBÜMÜ ‘LAFIMA GÜCENME’ İLE YAYINDA
ARİ BAROKAS İLK SOLO ALBÜMÜ ‘LAFIMA GÜCENME’ İLE YAYINDA
GANCELLİ’DEN ROCK RÜZGARI
GANCELLİ’DEN ROCK RÜZGARI
Gallery Next “Incendıum” Sosyal Sorumluluk Sergisi
Gallery Next “Incendıum” Sosyal Sorumluluk Sergisi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma