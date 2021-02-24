80'LER MÜZİĞİ STRES AZALTIYOR

NEDRET HOTUN

Müzik türü ile stres ilişkisi çalışmasının sonuçları açıklandı. Buna göre 80'li yıllar hit şarkıları yatıştırıcı etkisiyle öne çıktı. İşte diğer stres azaltan müzik türleri ve en çok strese sokan müzikler...

Hayattaki stres kaynaklarının etkilerine karşı 80'lerin pop şarkılarının stres atmaya yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye merkezli bir kliniğin New York Post'ta yayımlanan yakın tarihli araştırmasında, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 1540 gönüllü ile çalışıldı. Araştırmaya katılanlardan zihinsel stres testine girmeleri istendi ve gönüllüler bu testler sırasında, 60'ların "Golden Oldies", 70'lerin rock şarkıları, 90'ların R&B'si de dahil olmak üzere çeşitli popüler müzik türlerinden oluşan çalma listelerini dinlediler. Pop kültürü deneyi, dubstep (elektronik dans müziği), caz ve modern klasik gibi daha az dinlenen tarzları da içeriyordu.

Çalışma sonucunda 80’lerde sevilen hitlerini içeren çalma listelerinin katılımcılar üzerinde en sakinleştirici etkiye sahip olduğu, grubun yüzde 96’sının melodileri dinlerken kan basıncında bir düşüş olduğu, yüzde 36’sının da kalp atış hızının düştüğü görüldü. Sakinleştirici şarkılar arasında Joy Division’ın ‘Love Will Tear Us Apart’ı, Blondie’nin ‘Call Me’si, Wham’ın ‘Freedom’ı, Bette Midler’in ‘Wind Beneath My Wings’i ve Pet Shop Boys’un ‘It’s a Sin’i yer aldı.

Gönüllülerin yüzde 78’inin tekno müzikle kan basıncında bir artış yaşadığı tespit edildi.

Heavy metal, şaşırtıcı bir şekilde, hem kalp atış hızını hem de kan basıncını düşürmede en etkili olan müzik türleri arasında yer aldı. Metal müzikle birlikte kalp atış hızında yüzde 18’lik,kan basıncında ise yüzde 89’luk düşüş olduğu belirtildi.

Daily Star'da yayınlanan gözlemsel çalışma, 80'lerin en iyi 40 melodisinin birçok dinleyicide nostalji ve pozitiflik duyguları uyandırabileceğini gösterdi.

Çalışmanın sonuçlarına göre, 80'ler müziğinden sonra 2000'li yılların ilk on yılından müzikler, Bridgerton film müziği, 90'ların R&B'si ve klasik müzik kalp hızını ve kan basıncını düşüren, yatıştırıcı nitelikli ilk beş müzik olarak öne çıktı.

70’lerin rock şarkıları, dubstep (elektronik dans müziği), ‘oldies’ (1950’ler ile 1980’ler arası hitler), caz ve blues ise tekno müziğin hemen üstündeki yerini aldı.